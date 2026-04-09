Najveće smeće koje sam srela: Stanija razvezala jezik i urnisala Alibabu, on se zabio u ćošak od blama! (VIDEO)

Haos na startu!

Upravo je počela emisija ''Pitanja gledalca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Asmina Durdžića.

- Asmine, kada si ušao u Elitu rekao si više puta da je Stanija htela da te ostavi nekoliko puta i da si za nju morao da se boriš kao vuk, kako sada menjaš priču? - glasilo je pitanje.

- Imali smo problem zbog Aneli kada sam se uključivao u emisije, ali nikad nisam hteo i pričao da sam želeo da se ubijem. Mi nismo imali kontakt 2 dana samo, a ne 2 meseca - rekao je Alibaba.

- Ovaj čovek sve laže, narod sve prati i postoje njegove izjave i klipovi. Ovaj čovek apsolutno sve izvrće i laže, ne znam da li je svestan da je najveći lažov koji je kročio u rijaliti. Totalno sve je izvrnuo, čitavu našu istinu i priču. Nemam reči za ovog čoveka, ljudsko smeće. Svaki put je uspeo da me izmanipuliše i da me vrati, pričao je da mu život nema smisla bez mene i da jedino mene ima u životu - rekla je Stanija.

- Verujem joj to što priča zato što je sa mnom isto radio, skrivao broj i tako dalje. On se sad zaljubio i boli ga k*rac za sve to, radi isto što je radio i meni. Meni je Stanija ovde dobrodošla za sve što je demantovala i rekla - rekla je Aneli.

- On je veličao Staniju i govorio o njoj kao o Bogu, nju je uzdizao i spuštao druge žene. Shvatili smo sad kroz Anelinu priču da je to njegov šablon kako se on ponaša prema svakoj devojci, verujem da će to uraditi i Maji sledeće sezone - rekla je Mina.

- Verujem da je zvalo 200 puta samim tim ako je bio iskren i voleo je, iako je otišao da kapariše sponzorušu za 4000 evra. Ja imam jednu psihopatu koja me godinama zvala po 200 puta, ali ja se ne javim jer to nisam želela. Kontradiktornost s obe strane, tu su mi isti - rekla je Maja.

- On nije ni imao moju ribicu, plaćao je samo prvih mesec dana tako da nije ni imao prostitutku - rekla je Stanija.

- Zamisli ti kad žena od 42 godine izjavi da je on plaćao ribicu prvih mesec dana - rekla je Maja.

- On je samo potvrdio da je ženomrzac, što si je plaćao? Žena kojoj si napravio dete, otkad je to klimakterična baba? Posebno je strašno što se ona jasno izjasnila da ima dete, on je degradira kao ženu - rekla je Milena.

Autor: N.Panić