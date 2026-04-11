Raskrinkavanju nikad kraja: Alibaba i Stanija nastavili da iznose prljav veš, bukti žestok rat u Eliti! (VIDEO)

Nema kraja!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Asminom Durdžićem o njenom odnosu sa Stanijom Dobrojević.

- Kako su tvoje bivše tebe prodale ako si ti taj koji je prodao Aneli zbog Stanije, a potom Staniju zbog drugih devojaka u Eliti? - upitao je Darko.

- Ja nisam prodao Aneli, ona je mogla da ostane napolju i ne bi falilo ništa ni njoj, a ni Nori. Ona je svojim ulaskom u Elitu 7 zatvorila sva vrata jer je mene blatila, ona je znači mene prodala. Staniju nisam prodao ja već ona mene jer je krenula da me blati, a meni se život s njom nije svideo jer je ona po ceo dan na društvenim mrežama. Ona doziva neke Kineske Bogove, - rekao je Alibaba.

- Majmune jedan, ja tako živim 30 godina. Radim jogu, slikam se i tako dalje - rekla je Stanija.

- Ona po četri sata radi fotošop, oči joj se napune od suza zbog telefona. Mene moji kad pitaju: ''Šta ona radi?'', meni bude glupo da im kažem da visi po ceo dan na telefonu. Ja sam nju predstavio ocu i mami kao foto-model - rekao je Alibaba.

- Asmine, kako gledaš na to što je Stanija rekla da bi pre otišlka u banku sp*rme nego imala dete s tobom? - upitao je Darko.

- Hvala Bogu da nemamo dete, ne znam kako je bauštelac sa malom k*tom izmanipulisao Srpsku Kim Kardašijan - rekao je Alibaba.

- Glavno pitanje se postavlja zbog čega je ostao sa mnom ako nismo bili intimni? - upitala je Stanija.

- Ona je spavala sa najboljim prijateljem, a onda mu je i dala 20.000 evra mojih para - rekao je Alibaba.

- Istina jer ga je uzela kocka pod svoje i dala sam mu te pare, ne mora nikad da mi vrati, a ja sam svoje pare dala prijatelju - rekla je Stanija.

- Ja sam skinuo sa svoje kartice 85.000 evra - rekao je Alibaba.

- Stanija misli da je ti vređaš više otkad si sa Majom da bi se Maji dodvorio, a ti si danas rekao: ''Da nisam sa Majom, unakazio bih te više nego Aneli'' - rekao je Darko.

- Tako je, odlučio sam da pričam ovako mirno i da je ne konstatujem više - rekao je Alibaba.

Autor: N.Panić