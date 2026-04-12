NE ŠTEDI NA REČIMA! Luka bez dlake na jeziku o odnosu Stanije i Asmina, provukao i Ahmićku: Ko će joj sada biti kriv što ne viđa dete, Maja?! (VIDEO)

Obrt!

U toku su ''Nominacije'', nominovani su Stanija Dobrojević i Asmin Durdžič, voditeljka Ivana Šopić podigla je Luku Vujovića da nominuje.

- Ja ću biti iskren i spominjaću Aneli. Stanija nije mi se dopao tvoj ulazak, ober folirant si. Ovo sada je pravo stanje gde pokazuješ svoj stav i da pokazuješ da nisi dobra ni sa Majom, Asminom i Aneli. Aneli danas živi svoj san i imaš pravo da spominješ Noru u odbrani. Ona je dopustila da tebe medijski razapela i nije razmišljala o tvom majčinstvu. Ti nisi bila ljubavnica, bila si zapletena u jedno vrzino kolo i nećeš još iz njega izaći. Njoj sad odogovara da uđe u sukob sa tobom. Što nije Nora kriva sa majkom, sledeća će joj biti kriva možda Maja. Imaš dobre strane i neke stvari koje mi se ne sviđaju. Ne mislim da si bila samo zbog novca sa Asminom, to je takva glupost. Ovde ste mi i ti i Asmin gadni u odnosu, podržavam te da se braniš - rekao je Luka.

- Ja ću tebe Asmine da odbranim u jednoj situaciji, nije im smetalo što si bio na lizingu sa njima napolju, a sad im smeta što si na lizingu sa Majom i što ti vire noge iz kreveta. Vredan si, ustajao si u 6 i brinuo si se o porodici, ali ne mogu da te odbranim kada ponižavaš majku svog deteta. Nije isto kad je ja ponižavam i ti. Stanijin ulazak je uticao na to da ti i Maja uđete u vezu. Nemam razlog da se sa tobom svađam, podržavam tebe i Maju jer ste pored Terze podržali moju i Anitinu vezu. Ovaj put ću ostaviti Staniju - zaključio je Luka.

Autor: Teodora Mladenović