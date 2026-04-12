Biće haosa?!
Borislav Terzić Terza dobio je sledeći reč od Ivane Šopić, voditeljke emisije "Nominacije", kako bi izneo svoju nominaciju.
- Što se tiče Stanije, mislim da si ušla s pesmom koja je tebe opisivala: "nek te ljubi ljubavnica, nek te služi sluškinja", danas je Aneli opet potvrdila da nisi bila sa zauzetim čovekom, a ti nisi ljubavnica automatski! Moj i tvoj odnos je super, drago mi je što si dobra sa Sofijom. Nismo pristrasni ni prema tebi, ni prema Asminu, a ni prema Aneli. Ne biramo strane, iznosimo svoje mišljenje. Slažem se da si školovana, lepa, uspešna, mnogi ti zavide što si baš u toj Americi, u tom Majamiju. Nisi poznata kao rijaliti učesnik, ti i kada izađeš imaš svoje ime. Na tvojoj sam strani jer si žena, jer svaki muškarac koji najstrašnije blati partnerku koju je verio, koju je istetovirao da priča da je prostitutka i tako dalje...Čovek voli to, voli skupe ribe, voli dobre ribe, kupuje ribe lovom. Da je bio tesar ili zidar, mučenik, skupljao pare, pa ga ti izmuzla, pa da kažeš - rekao je Terza, a onda je prešao na Asmina:
- Što se tiče Asmina, razmišljao sam nešto, kada odem u Šekoviće, dođu ovi sa strane, svi dobra kola, onako baje su, bace ključeve na sto, to sve flaša jedna, druga, on mi je u tom gasu. Mislim da voli atraktivne devojke, da voli da kupuje žene parama, poklonima, da se tako predstavlja moćno, a posle se ispostavi da to nije baš tako. Ako kaže da živi kao podstanar u Austriji, nije mi to neki milioner i tako dalje, pa je i Aneli pričala da mu je pozajmljivala pare i tako dalje. Što si davao pare, što si je upoznao s porodicom ako je prostitutka?! Šaljem Asmina, ostavljam Staniju - rekao je Terza.
- Nije se ništa ni promenilo što se tiče Stanije, komunikacija skoro nula. Generalno pratim i slušam, svaki dan ide u krug. Uglavnom slušam isto...Dopada mi se ona kao učesnik, sviđa mi se kako se boriš, nije mi se dopalo to sa Majom, to sa Takijem. I tebe i nju sam osudila što se tiče iznošenja vezano za roditelje. Što se tiče Asmina, isto stanje, smatram da je jako loš čovek, izdao je svoju porodicu i da je sve negde pogazio što je rekao. Najgore i najniže vređa žene, ne samo žene, nego i muškarce, ponižava i omalovažava. Mislim da je ovo za njega najgora sezona za koju će imati, možda će i dogodine biti još gora. On je jedna ljiga ljudska. Šaljem Asmina, ostavljam Staniju - rekla je Mina.
- Ti iznosiš za njega, on iznosi za tebe, tebe i njega je blam šta iznosite. Rekao sam da ću uvek biti na strani devojaka, šaljem Asmina, ostavljam Staniju - rekao je Viktor.
- Stanija, što se tiče tebe, o tebi sam promenio mišljenje. Nemam i dalje komunikaciju sa tobom, ali cela ova situacija mi se ne čini realna, cela priča za dogovor mi se ne čini realna. Ako ima dogovora i ti si deo dogovora! Ja sam neko ko je bio u toj kući, neko ko zna priču sa strane, a ne samo javno. Meni nema smisla iz tog razloga da je sve dogovor...Ne vidim koju igru igraš i koji ti je tačno cilj sada, dosta si se ukanalila. Blam mi je kada ga pitaš: "ko ti je kupio tu majicu?", ako si je ti kupila. O Asminu i dalje ne znam šta da kažem, mislim da si se smirio u odnosu sa Majom i da ona pozitivno utiče na tebe, iskreno. Manje si nervozan, manje vređaš ljude sa strane, promenilo ti se ponašanje nabolje. Šaljem Staniju, ostavljam Asmina - rekao je Nerio.
Autor: Nikola Žugić