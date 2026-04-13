Jedan dan sa Markom je vredniji, nego dve godine sa Asminom: Stanija shvatila da nije sreća para puna vreća! Janjuš zakucao Alibabu i Aneli: Dete sedi sa babom tri godine (VIDEO)

Iskreni do koske!

U toku je "Mićina igra istine", a Lepi Mića je postavio pitanje Anđela Rankovića.

- Da li misliš da je Jakšićka u tebe zaljubljena?- pitao je Mića.

- Ne, mislim da joj samo prija druženje sa mnom. To je dopadanje, a ne zaljubljenost. Ja ne osećam potrebu da budem sa bilo kojom devojkom ovde. Ako bih ušao u vezu, trebalo bi da razmišljam da budem napolju, a ja to ne osećam ni prema jedno devojci - rekao je Anđelo.

- Janjuše, koje su dobre, a koje loše stvari kod Aneli i Stanije? - pitao je Mića.

- Imale su dosta partnera s skojim su živele lagodno, nisu se pomučile, to ih veže. Materijaliti! Stanija je devojka koja gleda gde može da iskoristi što više para i onda je ta osoba ne interesuje. Sa Markom Markovićem je bio čist marketing, lep je i zgodan. Da sam na njegovom mestu nikad ne bih bio sa Stanijom, ne bih mogao tako dva dana živeti. Stanić je pogodio sve. To su devojke koje nisu ništa pokazale osim najgorih stvari. Da Bog da mi svi bili tako obmanuti da nekome potrošimo 400 hiljada. Dete sedi kući samo s babom tri godine, kome je to normalno? Van svake pameti je da se kaže da je dobro da su to uradili ove godine sve - rekao je Janjuš.

- STanija, ti si neko kome su pare na prvom mestu, možeš li da definišeš Janjuševo mišljenje o tebi? - pitao je Mića.

- Ja sam dete i rata. Ja sam se finansijski ostvarila, prvih sto hiljada sam zaradila tako što sam počela kao student u Americi. Kupila sam svoj stančić i svoj prvi auto Pežo 206 cc. Ja sam tad u svojoj glavi bila na vrhu sveta. To je bilo kad sam imala 23 godine, a sad imam 40. Sve što sam stekla, stekla sam sama. Posle prvih sto hiljada ja sam krenula da se sprdam. U vezi sa Markom ja sma pokrivala sve, volela sam ga. Ne možeš da uvrediš ženu koja je stekla sve sama. Posle nekih situacija sam rekla da ne želim da imam muškarca koji je slabiji od mene. Jedan dan sa Markom mi je bila veća ljubav nego sa ovim mučenikom. Nije sreća para puna vreća! Mogla bih sve opet ponovo! - rekla je Stanija.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić