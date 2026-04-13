Nije mogao da zadrži suze! Uroša preplavile emocije prisećajući se druženja sa Anitom: Proći ćeš kao i Aneli, pozvaćeš svog druga da kažeš da sam bio u pravu (VIDEO)

Proradile emocije!

Uroš Stanić je na podeli budžeta izneo mišljenje dao budžet Dači.

- Dačo nikada me nisi uvredio, igraš se sa mozgovima. Prema meni si korektan i savršen. Unikatan si sam po sebi. Spletkariš i praviš smicalice, samo tako nastavi - rekao je Uroš.

- Kačavenda, amli budžet. Bila si strah i trepet, bila si jak komentator. Sinonim si za izdaju. Svaka čast tvojim sinovima na čestitci. Smatram da si u mulju - rekao je Uroš.

- Anita, Luka dva mala budžeta. Bio sam ti lojalan i drug. Ti si mi okrenula leđa, nisam ja kriv za krah našeg prijateljstva. Ja ni jednu grešku nemam prema tebi, pokazala si da si me samo koristila i da ti ništa nisam značio. Tvoja veza mi je katastrofa. Sve najbolje ali što dalje od mene. Anita će proći kao i Aneli, a tad će Anita da pozove svog druga i da kaže da sam za sve bio u pravu - rekao je Uroš.

- Ovako izgledaju suze koje se kaju - rekao je Luka.

- Kivan sam i besan što zastupam osobe koje boli k*rac za mene - rekao je Uroš.

- Vanja nisi smela sebi da dopustiš neke stvari. Težiš da se pomiriš sa Ivanom, trčis za njim. Smatram da si sponzoruša, nemaš zlu nameru.

- Anđelo, branio sam osobu s kojom sam bio dobar i dobio nož u leđa. Tvoje komentarisanje mi je šablonski, nemaš m*da da izneseš svoje mišljenje. Šaltaš se malo Anita, sad Stanija. Previše si mi fejk - rekao je Uroš.

Autor: Teodora Mladenović