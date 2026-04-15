Ne zaustavlja se! Bebica i dalje traži odgovore od Teodore, ona totalno hladna (VIDEO)

Ne sluša ni Anđela Rankovića!
Nenad Macanović Bebica ponovo je došao do kreveta Teodore Delić, te je tako seo na njega i nije želeo da sluša Anđela Rankovića koji ga je molio da se skloni, već je želeo sa njim da porazgovara.
- Pitam te što si takva - ponavljao je Bebica.
- Šta ti je bre, smiri se, opusti se. Rekla sam ti da ne piješ viski - rekla je Delićeva.
- Što si plakala danas?! Što sam te mazio danas - pitao je Bebica.
- Ja plakala?! Možda si umislio...Ja sam spavala, ne znam da si me mazio. Dok nije bio pijan normalno se ponašao - rekla je Teodora.
- Što si plakala danas?! Hajde objasni mi - rekao je Bebica.
- Opusti se, ne blamiraj se. Nisam plakala brate - rekla je Teodora.
- Jesi, plakala si, videli su ljudi - rekao je Bebica.
- Koji ljudi?! Ljudi u tvojoj glavi - smejala se Teodora.
- Što me maltretiraš - pitao je Bebica.
- Ja te maltretiram?! Čime te maltretiram?! Idi spavaj, opusti se - rekla je Teodora.
- Šta hoćeš od mene - plakao je Bebica.
Autor: Nikola Žugić