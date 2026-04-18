Ovo između nas nije normalno! Bebica priznao da se on i Teodora prate pogledima: Neću se sa njom pomiriti koliko god to hteo! (VIDEO)

Šok!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', Joca novinar je postavio pitanje Bebici, Teodori i Filipu.

- Na koji način ti Teodora daje do znanja da postaje sve svesnija situacije - glasilo je pitanje.

- Preslišava se - rekao je Bebica.

- Da li ti ona daje nadu za moguće pomirenje moguće zbog onih zagrljaja - pitao ga je Joca.

- Ja nemam razlog da se svađam sa njom, ne vidim to kao neku nadu za pomirene. Mi smo se na drugačiji način mirili kad smo to hteli - rekao je Bebica.

- Zašto demantujete kada je svima jasno da idete ka pomirenju - pitao je novinar.

- Mislim da je najbolje da se ne pomirimo. Ovo imeđu nas nije normalno i neobjašnjivo je i njoj i meni. Pratimo se tim pogledima - rekao je Bebica.

- U svoje ime ti pričaj, ja ne pratim - dobacila je Teodora.

- To je jedini razlog zašto se neću pomiriti koliko god da ja to želim - ispričao je Bebica.

- Da li ti sebe gledaš kao utešnu nagradu - nastavio je Joca.

- Mi nismo komunicirali do srede, ja sam se njoj izvinio za maltretiranje - rekao je Bebica.

- Koliko si siguran da kad je plakala je plakala zbog tebe a ne zbog Filipa - pitao ga je Joca.

- Ja znam po suzi šta je dovoljno da zaplače - izneo je Bebica.

- On sve govori kako se gledamo, nek priča u svoje ime. ti si semšan ko bioskop - rekla je Teodora.

- Kako komentarišeš što svi pričaju da si gora od Bebice - pitao ju je novinar.

- Ne zanima me i ne slažem se sa tim. Možda se istripovao u toj situaciji kada sam ga zagrlila da može nešto da bude - rekla je Teodora.

- Zbog čega si odlučio da odjaviš Teodoru jednom za svagda - pitao gab je Joca.

- Nisam ja nikoga odjavio, nisam ja to rekao - rekao je Đukić.

- Kako ti se čini njihov odnos posle svega - pitao je Joca Filipa.

- Ne mogu da vidim neke stvari, možda pod alkoholom im popuste neke emocije. To nije normalno, ali nismo ni mi normalni - ispričao je Filip.

- Teodora te je u utorak otvoreno pitala za vezu - nastavio je Joca.

- Videćemo - rekao je Filip.

Autor: Teodora Mladenović