Krivica je moja i to je to, je*iga: Đukić otkrio zbog čega je najavljivao Maji razgovor, pa nije imao petlje da se suoči i priznao: Ovo nije normalno, ovo moje ponašanje je BOLEŠTINA (VIDEO)

Darko Tanasijević, voditelj i novinar, predstavnik portala Pink.rs, podigao je Filipa Đukića, kako bi sa njim porazgovarao o njegovom odnosu sa Majom Marinković i Aneli Ahmić.

- Kako se nosiš sa tim što si Maju duboko razočarao i povredio svojim postupcima - pitao je Darko.

- Krivo mi je, loše se osećam zbog cele situacije, uključujem i Maju u to. Ja sam vaspitan da kada napravim sr*nje, da ćutim i da trpim kritike. Ne sviđa mi se što ovo Aneli spinuje na Maju i Asmina, kada je naša tema, naša je tema i neka se to komentariše. Ne želim to da se ubacuje i da se ubacuju drugi ljudi u priču, treba da istrpimo kritike kakve god da su. Ja znam da sam napravio katastrofalnu stvar što se mene tiče. Meni je loše, mene ne zanima šta će drugi da misle. Ko pravi taktike da ispadne budala?! Stojim iza svega što se desilo, šteta je načinjena, nema opravdanja. Što se tiče Maje, jeste da sam trebao da popričam sa njom - rekao je Đukić.

- Ti si sam najavio razgovor Maji, a potom si ga eskivirao na sve načine. Zbog čega - pitao je Darko.

- Nisam skapirao težinu cele situacije, mislio sam da Dača, ono njegovo, preuveličava. Mi smo blejali na krevetu pola sata, sprdali se i pevali, ja da sam znao šta se izdešavalo, normalno da bih rekao. Rekao sam joj da čim se desilo drugi put, da to nije greška. Jedino što bih mogao da kažem jeste: "Videćemo vremenom", nemam emocije prema njoj tog tipa, da smo se ložili i privlačili, jesmo. Tako da, jedino što bih mogao da stanem u odbranu, jeste da ćemo videti šta će biti...Došla je emisija, Milan je izneo neke stvari, pitanja su bila takva kakva su bila, možda sam trebao da priđem, ali nemam opravdanje što joj nisam prišao - rekao je Filip.

- Mnogi se pitaju, ako ti je Maja u tom ljubavnom sek*ualnom smislu dobra samo kada si pijan, zbog čega joj to onda direktno i muški ne kažeš u lice - pitao je Darko.

- Mi smo i pričali na tu temu i pre ovoga što se desilo, rekli smo da se ložimo i da postoji privlačnost, verovatno se suzdržavamo kada smo trezni, pa kada popijemo, tada se opustimo. Tako da, je*iga...Sada trenutno ne želim da započinjem bilo šta, niti da pričam i komuniciram sa njom, mislim da je najbolje da se ohlade glave, da li ćemo se pomiriti, to zavisi od nje - rekao je Filip.

- Kako komentarišeš njen stav da si slabić i nikakav muškarac, a da je ona muško u ovom odnosu - pitao je Darko.

- Ja ne mogu da se menjam zbog rijalitija, ja sam takav kakav sam. Ja volim što svi komentarišu negativno i treba, treba ovo da bude za nauk da ovo ne treba nikada više u životu da se desi - rekao je Filip.

- Mnogi ukućani prevrću očima na tvoje odgovore poput: "Kriv sam, osudite me, ne sećam se, bio sam pijan..." i pitaju se da li ti imaš ikakav stav i kodekse za muškarca koji ima skoro 40 godina - pitao je Darko.

- Imaju prava da pričaju šta hoće. Šta da kažem?! Šta?! Koji više stav?! Šta treba da kažem?! Sve sam rekao...Ne znam šta je, šta se meni dešava u glavi...Mene nije zanimalo šta oni pričaju tada, ovo je kap koja je prelila čašu kod mene. Ja sam sada došao do trenutka kada ovo stvarno više nije normalno, a meni kada nije normalno, to je boleština. Moje ponašanje nije normalno! Ja podhitno moram da se iskuliram i stabilizujem, hoću da se iskuliram, da razbistrim misli - rekao je Filip.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić