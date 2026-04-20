Nije raščistio, a ušao je u vezu: Sandra i Ivana Stajl UBEĐENE da je Lukina tiha patnja zapravo Aneli Ahmić (VIDEO)

Voditeljka Dušica Jakovljević nastavila je razgovor sa bivšim učesnicima "Elite 9" o aktuelnim temama u Eliti 9, te su se ponovo dotakli Luke Vujovića i Anite Stanojlović.

- Ne, ništa specijalno nisam saznao o takmičarima...Ne verujem u ljubav Anite i Luke, ja sam ubeđen da Luka nije preboleo Aneli. Anita je jedno dete od 22 ili 23 godine. Ne jede se sve što leti! Potpuno ne razmišlja o postupcima i posledicama - rekao je Ilija.

- Onda je ona maloumna. Ljudi operišu sa 23 ili 24 godine, prosto ne mogu da razumem devojku koja je pobedila, ima svoj stav, koja ume da slaže... - rekla je Sunčica.

- Mislim da Luka i dalje nije preboleo Aneli, mislim da je u vezi sa Anitom iz neke, kao: "daj ono da smo u rijalitiju, daj vezu, daj sve" - rekao je Pečenica.

- Mislim da je Lukina tiha patnja i dalje Aneli, videla sam to...Ja podržavam - rekla je Ivana Stajl.

- Ja sam bila u dobrim odnosima sa Lukom, on nije raščistio u glavi sa Aneli ušao je u vezu sa Anitom. Mislim da je Anita zaljubljenija, mislim da mu je Aneli u glavi, uvek je tu kod njega - rekla je Sandra.

- Da se nije desilo dete...Ja mislim da je Luka hteo svesno da se povuče, jer mislim da ne bi mogao da se izvuče iz te priče. Previše je Anita ekscentrik i veoma je posesivna - rekla je Ivana Stajl.

Autor: Nikola Žugić