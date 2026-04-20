Voleo sam je, branio sam je od celog sveta: Asmin progovorio o sinoćnjoj nominaciji, pa se osvrnuo i na Maju: Poludela je jer sam pričao 15, a ne PET MINUTA (VIDEO)

Biće novog haosa?!

Nakon odgledanog priloga u kom je prikazan odnos Asmina Durdžića, Stanije Dobrojević i Maje Marinković, voditelj Darko Tanasijević je u Šiša baru porazgovarao sa Asminom.

- Kaže Dušica da se mnogi pitaju kako je tim ženama oko tebe posle svega, a malo ko se pita kako je tebi. Kako si - pitao je Darko.

- Znaš kako, jako mi je teško. Vidi, sada sam u vezi sa Majom i stvarno sam prema njoj iskren, a ona sve živo vidi i ono što ne vidi, vidi. Ja gde god da pogledam, tu je neka s kojom sam nešto imao, bivša ili nešto, katastrofa mi je! Ja sam brutalan na jeziku kada me diraš, ja sam prema Staniji i Aneli bio jako dobar. Ja sam prema Maji pažljiv, ugađam joj, ne dajem joj povoda ni za šta. Realno, Stanija Dobrojević je jako ime na sceni, Aneli Ahmić isto trenutno ima nešto i Maja Marinković, a ja sam jedan mali bauštelac. Znaš kako bi to drugi muškarac iskoristio na mom mestu?! Kako sam mogao da glumim lažnog milionera?! Ne znam da li se osećam tužno ili razočarano - rekao je Asmin.

- U kojim situacijama si tužan - pitao je Darko.

- Pa kada tako pričaju o meni. Aneli je o meni izgovorila, imam s njom dete, ima veću težinu. Stanija danas kaže: "ulazi ti mama Mevlida u rijaliti", ja sam prećutao. Ja sam za Staniju bio tu 24 sata, nikada nije bilo da me zove, a da se ne javim. Kada se ne javi ona, brinuo sam se, ali sam zbog toga gledao da se uvek javim. Ja sam ispričao za taj zdravstveni problem koji ima, ostao sam uz nju kao muškarac. Meni je bilo važnije njeno zdravlje i psihičko stanje, da budem uz nju i kao drug i kao prijatelj i kao partner, a ne se*sualno zadovoljstvo! Imao sam mnogo žena u životu i onda ona mene predstavlja kao budalu koja je trošila pare, a ona zaključala ribicu. Jako ružno izgleda. Ja nju stvarno jesam voleo, rekao sam to i juče, umesto da kaže da sam bio uz nju, ona me predstavlja kao kretena koji je plaćao za njeno ime. I onda se tu osećam jadno, poniženo, iskorišćeno...Imam i prijatelje i druge, gurao sam ih kroz neki posao, šta koga briga šta imam i šta nemam. Tamo gde sam pomogao iz srca jer sam nekoga zavoleo stvarno, oni su mi uvek radili iza leđa i izdali me - rekao je Asmin.

- Šta si juče imao potrebu da Staniji kažeš na nominaciji - pitao je Darko.

- Jako mi ružno to zvuči: "tipovao si me", upoznao bih Staniju, potrošio bih malo para i ušao u Elitu 7. Ja sam Staniju branio od celog sveta, čak sam bio spreman i protiv porodice da idem zbog Stanije...Kako se to neko tipuje?! Ja sam uzeo dve karte za Majami, ali nisam uzeo povratnu kartu, nisam znao koliko ću dugo da budem. Ja sam o njoj imao jednu sliku, tada u Majamiju sam imao drugu. Ja sam joj priznao kada sam je prvi put prevario, nismo imali prljav veš, samo sam iznosio stvari šta je bilo pre mene - rekao je Durdžić.

- Da li si možda shvatio da je tebi i Staniji bio potreban neki razgovor, iako se on ovde nije dogodio - pitao je Darko.

- Mi smo mogli takav razgovor da imamo svugde za crnim stolom, da ona nije mene udarala nisko. Ne postoji osoba da je loše komentarisala Staniju, a da ja nisam reagovao. To Stanija zna, znala je da ću da se upalim ako loše komentariše Maju. Ja ne bih mogao Maju da pogledam u oči da nisam reagovao - rekao je Asmin.

- Šta ćemo sa Majom, kakve to probleme imate - pitao je Darko.

- Jeste, poludela je jer sam nominovao 15 minuta, a trebao sam pet minuta. Maja je baš ljubomorna i zato gledam da ne radim ništa. Ja sam odbio izolaciju, ja znam da sam zato kažnjen. Ne idem u Odabrane, ne dozvoljavam sebi da budem u blizini Stanije dok Maja nije tu. Ja ne gledam Staniju niti se palim na to. Ona sada udara Maju na kompleks jer želi da je upali, Stanija konstantno hoda oko mene na nominacijama, gleda u mene, želi moj osmeh i moju reakciju. Ja se nikada u životu ne bih vratio bivšoj devojci! Ja Staniju nikako ne doživljavam, isto mi je kao da gledam Staniju ili Sunčicu. Maja je mogla da vidi da ja nemam reakciju. Ja Maji konstantno govorim da se ne svađa sa Stanijom - rekao je Asmin.

- Ona ti je 15 puta ponovila da si odvratan, da praviš decu na kvarno, pa si ti rekao: "ti potvrđuješ Stanijinu priču" - pitao je Darko.

- Ja isto imam to u sebi, kada me uvrediš, ja samo gledam da te povredim. Maja ne popušta i priča nešto što ne bi trebala da priča. Ta tableta joj uopšte nije trebala, ali je ja razumem. Da sam ja na Majinom mestu i da ima dva bivša dečka tu...Stanija ništa novo nije rekla, samo je ponovila Aneline reči. Maja je iskusna, veruje mi, možda mi ne veruje sto odsto, ali ima strah! Ona je od mnogo muškaraca iskorišćena za rijaliti, pa onda taj momak ispadne je*ač, ona ima strah da je ne izigram - rekao je Asmin.

- To što pominje Filipa Cara - pitao je Darko.

- To ona radi da me provocira, rekao sam joj da to mora da promeni, rekla je da hoće...Ima ona tu kvarnoću u sebi da pomene, to su naše peckalice, verovatno ni moji, a ni njeni roditelji ne podržavaju ništa - rekao je Asmin.

- Kako ti se čini priča oko Sofije i Daneta - pitao je Darko.

- Nena je to iskopala, smatram da je istina to što si je pitao. Da je imala neke se*sualne odnose ne mogu da tvrdim niti želim, ali da ga je muzla za pare, jeste. Ja vidim po Terzi da je pobeleo, nije mu bilo prijatno, ali mislim da Sofija Terzu sve živo laže! Reklamirala kao rent-a-car da dobije auto mesec dana džabe, danas ne zna kako se zove taj rent-a-car. Za mene je svako jeftin ko uzima od podrške pare, pogotovo ako je neko bolestan, čuli smo da je bolestan - rekao je Asmin.

Autor: Nikola Žugić