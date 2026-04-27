Možda mi ona sada vraća zbog Marka Markovića?! Anita iznela teoriju o naglom prekidu druženja sa Stanijom, pa oplela po Teodori i Bebici: Spinuju, jer... (VIDEO)

Ne štedi reči na njihov račun!

Darko Tanasijević, voditelj emisije "Izbacivanje", je nakon odgledanog priloga u kom je prikazan karambol Luke Vujovića i Nenada Macanovića Bebice, porazgovarao je u Šiša baru sa Anitom Stanojlović.

- Ti i Luka ste zajedno imali dosta sukoba sa ukućanima...Da počnemo od Stanije, kulminacija se desila kod Milene i Dače na radiju, šta si shvatila ti, ko je ona, kakva je - pitao je Darko.

- Pa dobro, nije ona ništa na radiju, vrti pet rečenica otkako je ušla. Ona je nas, nismo mi nju prodali. Ja nisam dala Luki da komentariše, kao Tamara je tu, da joj se nađemo dok je tu...Ona je sačekala priliku da ostavi prostor da sam ja sujetna i ljubomorna. Jeste, razočarala me je, vadi se, nije mislila tako - rekla je Anita.

- Da li je ona to vrlo namazano uradila?! Prvo, poziva se na komentare drugih ljudi koji vama ne idu u prilog, a druga stvar, kada sam je pitao za to, ona je rekla: "trudna je, ja ne bih da komentarišem" - pitao je Darko.

- Kada je Uroš potegao temu da je Luka gleda, ona je rekla da nije tačno, tako je mogla i za mene, uradila je skroz drugačije. Mogla sam da kažem da je ona sujetna i ljubomorna jer sam bila sa Markom Markovićem, koji je njena najveća ljubav, pa mi sada vraća sa Anđelom. Ali, ja nisam takva! Mogu da kažem i to što je Tamara 15 godina nju zastupala, sada je moja - rekla je Anita.

- Koliko već traje, uslovno rečeno, ta neka tenzija između vas?! Videlo se da je, tako pričaju, vaš odnos od početka lažan - pitao je Darko.

- S moje strane nije bilo tako, a počelo je kada je Anđelo njoj postavio pitanje, a mene je provukla, kada je rekla da njemu može da odgovori jer ne iznosi prljav veš o bivšim devojkama. Ja najveće ratove ovde imam sa njim, iznosila sam ja, iznosio je on i rekao je najteže da će pomoći Bojanu oko deteta - rekla je Anita.

- Jedni kažu da si htela planski da joj otvoriš oči o Anđelu zbog sujete, ti kažeš da si joj rekla za stolom, a ona kaže da si joj rekla šapućući za stolom, a ne pred svima - pitao je Darko.

- Rekla sam pred svima i na nominacijama, i Luka se čak ubacio u to. Ja to možda ne bih ni rekla, da mi nisu ljudi za stolom to rekli. Namerno sam rekla to na nominacijama da ne bi bilo da skrećem pažnju - rekla je Anita.

- Anđelo je ubeđen da ga ti gledaš i da si sujetna, da te on zna i da je tvoja misija da ti njega predstaviš u što gorem svetlu - pitao je Darko.

- Niti ga komentarišem, niti me zanima. Ne zanimam ga, ali mu pumpa ego kada pričaju da bi se pomirila sa njim da nisam trudna i da ga i dalje gledam, nikoga ne prekida, a na nominaciji je skočio na pomen njegovog imena da kaže da sam gola izlazila iz hotela. On me ne intresuje...Njegova mama nijednu devojku neće prihvatiti, nevezano za Staniju. Imaju neki jako čudan odnos - rekla je Anita.

- Imali ste žestok sukob sa Teodorom i Bebicom, kako gledaš na sve to - pitao je Darko.

- Od kada sam ušla, koriste priliku, Teodora mene, Bebica Luku. Ja izbegavam da ih spominjem i na anketama i bilo čemu, Teodora je iskoristila priliku da kaže da sam sujetna na Staniju i Anđela...Desio se sukob, ali mislim da je to spinovanje priče sa njihovog pomirenja - rekla je Anita.

Autor: Nikola Žugić