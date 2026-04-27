Maja je tipovala i njega i nju: Viktor žestoko opleo po Asminu, pa bez dlake na jeziku udario po Sofiji: Sponzoruša, tražila je pare od Daneta (VIDEO)

Posle odgledanog priloga u emisiji "Izbacivanje" na kom je prikazan odnos Filipa Đukića i Aneli Ahmić, voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Viktorom Gagićem u Šiša baru.

- Kako ste ti i Mina ovih dana - pitao je Darko.

- Imali smo problema pre par nedelja i to, sada skroz korektan odnos imamo, volimo se. Što se tiče utorka, ja se više ne prepijam. Neću da dozvoljavam sebi da mora porodica moja gleda takve stvari, ja kada lupim nešto, pobacam neke stvari. Ne ide da nam gledaju porodice to, tako da sam to smanjio na minimum - rekao je Viktor.

- Mnogo problema imaju Maja i Asmin, kako ti se čini taj odnos i da li si saglasan s tim da je Asmin postao gori od Bebice - pitao je Darko.

- Asmin je, ako se sećate, moralisao Bebici kao kakav je on muškarac, sada je on milion puta gori od njega. Hajde, Maja ga još nije prevarila, ja nikada nisam čuo da je Teodora rekla Bebici: "keru, ped*ru"...Ja nemam reči za tog čoveka, prvo, to je najgori čovek ovde i šta je sve spreman da uradi i proguta, to tek sada vidim u njegovom odnosu sa Majom. I to što je sa Stanijom bio, bio je da dođe do medijske pažnje. Mogao si da se ne oglašavaš kada je Aneli ušla, nije, oglašavao se, ušao je ovde i šta je sve rekao za Aneli...Maja i on su dva teška foliranta, ubacila se u priču, pa onda kaže da su Stanija i Asmin tipovali?! Pre bih rekao da je ona tipovala njih dvoje - rekao je Viktor.

- Koliko su ove, kako ih zovu, "galamdžije" utihnule kada su shvatili da je Viktor, onaj za kog su govorili da je ćutljiv klinac, zapravo veoma zreo momak sa veoma zrelim rezonovanjem, pa čak i zrelijim od dosta starijih ljudi - pitao je Darko.

- Ja kada sam ušao niti sam znao i ko su Aneli i Asmin, na početku sam rezonovao stvari. Kada su bile ankete, koristio sam da kažem ono što mislim. Uvek sam Asminu govorio za blaćenje i za dete, kakva god da je, majka je tvog deteta, mora da koriguje. Vidim da su promenili mišljenje o meni, vidim da hoće da me saslušaju kada ustanem da kažem...Jako sam tvrdoglav, ako iznesem svoj stav, ja ću se uvek držati toga - rekao je Gagić.

- Kakvo ti je mišljenje o Sofiji - pitao je Darko.

- Kada je bila moja podela budžeta, kada je Pop ispao, ima dosta od toga. Ja sam Sofiji i Terzi dao po mali budžet i rekao sam: "neću da kažem zasigurno, ali mislim da ste foliranti", za Sofiju sam sto odsto mislio to. Kada je stiglo prvo pitanje za Daneta, ja sam rekao da je to istina. Sofija nema grama emocije, kada sam postavio pitanje na Igri istine Terzi, ona se smejala. Za nju možemo da kažemo da je sponzoruša, tražila je od čoveka da plaća, to nije fan - rekao je Viktor.

- Kako ti se čini Stanija, kaže da si lep kao lutka i da se piletina za prste lepi - pitao je Darko.

- Imam svoju devojku, mene ne zanima šta će ko da kaže. Ne, neću da šetam Pabla po Rumi (smeh). Što se tiče priče sa Asminom, vidim da je dosta istine na njenoj strani, ali ume i ona da nešto smulja i promulja - rekao je Gagić.

Autor: Nikola Žugić