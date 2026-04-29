Takmičari raskrinkani do koske: Teodora unakazila Sofiju i Terzu brutalnim komentarima, pa odala Alibabu (VIDEO)

Haos!

Teodora Delić naredna je stigla kod Drveta mudrosti kako bi progovorila o svom odnosu sa Nenadom Macanovićem Bebicom, ali i o gorućim temama u ''Eliti 9''.

- Teodora, pričaj mi šta se sve izdešavalo sa tobom? - upitalo je Drvo.

- Poslednji put kad smo se videli, bilo je sve ono za mene i Filipa, ali se sve promenilo jer su postupci drugačiji. Što se tiče Filipa i tog odnosa verovatno se ljudi pitaju kako sam se prešaltala s njega na Nenada, ali ja sam već i pričala da sam Filipa gledala kao dečka za vezu samo što su se stvari promenile kada me on slagao i kada mi je rekao da između njega i Aneli ništa ne postoji. Kada počinješ neki odnos trebaš prvo verovati na reč čoveku, a on je pao na prvom testu i tu ga je isp*šio kod mene što se tiče veze. Mi smo i dalje ćaskali i komunicirali, ali apsolutno nisam videla ništa između nas pogrešno. Kada sam precrtala Filipa, onda sam opet stupila u neku komunikaciju s Nenadom - rekla je Teodora, pa dodala:

- Ohladila sam se kada smo imali kataklizmu, on mi se zgadio i sve je to bila katastrofa pored nas. Sada je sve drugačije i čini mi se da smo totalno opušteniji oboje - rekla je Teodora.

- Kako ti se čine Sofija i Terza? - upitalo je Drvo.

- Od početka sam pričala da njihovo pomirenje nije dobro jer su oni bili dva meseca zajedno i pričali kako im je bilo top, pa super ko će normalan da se posvađa u prva dva meseca? Sofija gleda Terzu sa nekog višeg nivoa, ona nikad ne bi otišla u Kaluđericu i gledala Terzu kako seče pečenje. Ona je osoba koja je nemoralna i mislim da Dane nije jedini čika kog je ona iskorišćavala, a još strašnije je što mi ne znamo šta je ona njemu morala da da da bi dobila to zauzvrat. Još stranije mi je što je njena majka to podržala. Setimo se da je Sofija prozivala ovde svaku devojku, katastrofa su oboje i oboje su mi jedan veliki blam. Ne verujem da je Terza imao nešto veliku emociju prema Sofiji jer ne može onda da radi neke stvari koje sada radi. Iskreno, Milica je bila u pravu vezano za Sofiju kao što sam i ja pričala. Jedino sigurno je da je Terzina karma sve ovo što mu se dešava, ali nije mi žao jer znam koliko je likovao i vrištao, a mene i vređao - rekla je Teodora.

- Dakle ti misliš da je ona samo igrala igru sa Terzom i da ga nije volela? - upitalo je Drvo.

- Njoj je religija novac, a najjače je što ona misli da je neka ozbiljna ribetina što je smuvala čiku od 70 godina i izmuzla ga za pare. Mnogo volim što im se ovo dešava zato što su bili odvratni prema meni, a i prema ostalim ukućanima. Za Sofiju bi bilo pogodno da se pomire jer bi se oprala, ali svakako bi bila dva blama. Obzirom da joj Terza i dalje kuva, pere i sprema moguće je da će se pomiriti. Mislim da će doći do pomirenja, a ja jedva čekam da do toga doći i oni zaslužuju jedno drugo - rekla je Teodora.

- Šta ti misliš o Terzinim osećanjima? - upitalo je Drvo.

- Mislim da je hteo da bude muškarčina i da je ove sezone brani, ne verujem da je to neka emocija. Ono plakanje mi je bilo smešno i došli smo do toga da je glupo, sve što bude radio u narednom periodu će raditi zbog gledalaca - rekla je Teodora.

- Imaš li neku tajnu? - upitalo je Drvo.

- Uočila sam i primetila, znači garantujem da je Anita bila sujetna, ali primetila sam da je još neko izgoreo. Asmin je izgoreo, Asminova faca se promenila u pet boja nakon što su Anđelo i Stanija otišli u izolaciju - rekla je Teodora.

Autor: N.P.