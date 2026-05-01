Za pedeset godina nisam ovo čula: Kačavenda uočila sve Sofijine kontradiktornosti za Daneta, nagazila je svim silama! (VIDEO)

Žestoko!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Bori Santani kako bi prokomentarisao Sofiju Janićijević.

- Mi koji nismo ostrašćeni mi ćemo reći da nisi u pravu i da trebaš da se opravdaš Terzi. Većina ljudi ti neće reći da si k*rva nego će ti reći onako realno kako jeste. Sve što si uradila si trebala da kažeš Terzi ako ga iskreno voliš, a kroz celu priču ispada da ti njega nisi ni volela - rekao je Bora.

- Zašto ona želi da se izvini majci? - upitao je Terza.

- Jer nije imala pristup svim porukama i nije znala sve uplate - rekla je Sofija.

- Tvoja keva je radila sve zajedno sa tobom, bila mi je nedoumica što joj je mama u čestitki rekla da se drži dogovora. Sofija nije iskusna u ovoj priči, drži je euforija - rekao je Ivan.

- Ljudi, pričate ovde kao ko j*be dedu, a to nije tako. Čoveku je verovatno ostalo života malo i naravno da se zaljubio, ali je osvajao uz pomoć novca. Ona je čoveka povredila i emotivno uništila, to je silikonsko srce. Tebi se toliko vidi da hoćeš da lažeš i manipulišeš za majku - rekla je Matora.

- Moja mama stvarno nema veze s tim, nije znala - rekla je Sofija.

- Ispada kao da ti želiš da se priča o ovome umesto da ćutiš i da se pokriješ ušima. Ona da je ovo rekla Terzi na vreme, on bi ostao s njom i progutao bi sve - rekla je Matora.

- Vraćamo se na tu temu da smo je prošle godine branili jer je to život i da se takve stvari dešavaju. Evidentno je da žena sve laže i da je mogla da kaže nekom od nas, a kada smo je pitali onda se klela u porodicu da to nije istina. Moj sin ima 26 godina i da me drugi put odvede na Wester Union, ja bih htela da saznam šta se tu dešava. Računali smo da je čovek 41 godinu stariji od nje, kako si došla u situaciju da ti fan pravi bazen? Mi smo izašli 19. jula, a ona je ušla u novembru. Ja za 50 godina ovo u životu nisam čula - rekla je Milena.

