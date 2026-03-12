Puca po svim šavovima! Anastasija pokušala da degradira Hanu, pa nagazila na minu: Ti se družiš sa ljudima... (VIDEO)

Žestoko!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje za Anastasiju Brčić.

Da li ti nemaš ništa lepo da pokažeš, ništa normalno, pa ti se učešće svelo na provokacije Bore Santane, šteta što si Uroša preusmerila na Boru?

- Mene je ovaj odnos degradirao. Niko me nikad nije vređao i ponižavao kao on. Ja sebe smatram za jako veselu osobu i mogu da pokažem svoje lepe strane. Ljudi će videti moje pravo lice - rekla je Anastasija.

- Ona mene samo degradira i od mene neće dobijati nikakvu pažnju. Ona je govorila da me voli, da joj je stalo i da je to sve radila iz inata - rekao je Bora.

- Meni je bilo žao Aneli jer je cela kuća napadala, pa sam onda iznela sve ono za Hanu. To da li ćemo se mi družiti napolju ćemo videti. Ja sam rekla ono što ja znam o njoj - rekla je Anastasija.

- Jesi li ti mene videla da sam ja to radila? Mogu i meni da napišu poruku da si ti k*rva i je l' to istina? Ne možeš rekla - kazala - pitala je Hana.

- Ja bih volela da ta osoba kaže da je sve to pogrešno. Ja ne mogu da kažem da si ti to stalno - rekla je Anastasija.

- Ja se kunem u dete da to niej istina - rekla je Anastasija.

- Ti se družiš sa tim osobama, a ne ja - rekla je Hana.

Autor: A.Anđić