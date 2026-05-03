Palo suočenje bivših prijatelja: Anđelo i Mića oči u oči progovorili o problemima, evo šta jedan drugom zameraju! (VIDEO)

Posle dužeg vremena isterali sve na čistac!

U toku su ''Nominacije'', a takmičari večeras biraju između Stanije Dobrojević i Anđela Rankovića. Voditeljka Ivana Šopić je dala reč Iliji Pečenici.

- Stanija vidiš da ti ne idu veze u rijalitiju, ostavi tu neku Staniju u toj epohi da živi i idi dalje. Da su ljudi bili loši prema tebi jesu, ali ne znam kako neke stvari nisi skapirala. Najstrašnije osuđujem ono što ti je Asmin rekao, ali idemo dalje. Anđelo, tvoje učešće mi je fenomenalno i nisi ostrašćen. Ostaviću Anđela - rekao je Ilija.

- Stanija, da se neko vrati unazad 20 dana i onoga što sam ti ja rekao svi su me napali, a sada su ti sto puta gore rekli. Ulaziš u vezu sa čovekom posle 6h poznanstva preko duštvenih mreža, meni je to strašno. Mislim da je Teodora večeras rekla jednu najinteligentniju rečenicu za Asmina, jedina je provalila koliko je on kvaran. Mislim da ovo što se sada dešava si to i tražila. Što se tiče tvog druženja i odnosa sa velikanima, ti ćeš i dalje biti sa svima u svađi i to si negde ti otprilike. Ti namerno nerviraš ljude sa pričama o honoraru i tako dalje - rekao je Mića, pa se nadovezao na Anđela:

- Anđelo ako ima stav, ja imam još jači i nećemo pričati. Ja znam da sam njega uvek branio i stajao iza njega, ali evo Stanija ne kapira Anđela dok ja kapiram. Anđelo je dobar sa Asminom cele sezone, a on je meni napisao: ''J*bem ti ćerku u oko'' - rekao je Mića.

- Tvoji veliki prijatelj Osman Karć je vređao i tebe i mene i apsolutno sve, pa ti sediš s njima danas i piješ piće - rekao je Anđelo.

- Nikada niko tebe nije uvredio, mene su vređali - rekao je Mića.

