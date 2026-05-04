Nije joj lako na momente: Mina u strahu da Viktor neće moći podneti njenu prošlost! Počela da likuje zbog ponovnog spajanja Anđela i Boginje (VIDEO)

Razvezala jezik!

Mina Vrbaški je ove večeri progovorila o svađama sa Viktorom Gagićem, ali je i prokomentarisala sve aktuetlne teme u Beloj kući.

- Mi smo se posvađali zbog piva sa Ivanovog rođendana koje smo morali da sklonimo. Mi se svako veče svađamo. On svaku moju reč smatra kao napad, kao da sam počela da ga nerviram. Njemu je sestra rekla da sam se ja dosta promenila posle rijalitija i svega. Ljudi se menjaju, Bože moj. On možda neće moći da podnese to kad izađem napolje. On meni nikad nije ništa prebacio, ne mogu da kažem. On je taj koji je tvrdoglav, inadžija je - rekla je Mina.

- Koliko te nervira Stanija? - pitao je Darko.

- Mnogo! Da ja tako govorim njenom dečku znaš kako bi bilo rešetanje po meni. Ona tačno zna šta ljude nervira i onda šalje narodu poruku da će biti možda žrtva jer će je svi napadati. Ona forsira i priču sa Anđelom. Mislim da ovde ostaje da se bori za prvo mesto. Kvarna je, ne dopada mi se više njen rijaliti. Nema ništa novo kod nje, igra kao pre. Anđelo je opet sa Boginjom blizak. Njih dvoje ni ne provode vreme. Ja mislim da viđe poencijala imju Boginja i Anđelo nego Stanija i Anđelo - rekla je Mina.

- Oko čega su se svađali Maja i Asmin? - pitao je Darko.

- Rekla je da će nekome ona da traži zabranu prilaska i onda su počeli da se udaraju. Ne zna oko čega je krenula svađal ali je takoo bilo. Osatvila sam moju bubicu jer svoje sklanjaju - rekla je Mina, pa se sovrnula na Aneli i Filipa.

- Mislim da se Aneli zaljubila. Oni se plaše... Čula sam po kući da Teodora i on nose istu boju garderobe. Kako on kaže možda radi nesvesno - rekla je Mina.

Autor: A.Anđić