Nisu krili ogorčenost! Matora zauzela Anđelovu stranu, Mina jedva dočekala da prokomentariše Stanijinu podelu budžeta (VIDEO)

U toku je emisija ''Izbor potrčka'', voditelj Milan Milošević podigao je učesnike kako bi prokomentarisali podelu budžeta ovonedeljnog vođe Stanije Dobrojević.

- Što se tiče budžeta, meni zanimljivo. Sve je rekla za Anđela,a li je na kraju morala da kaže da njoj treba hrabro srce. Konstantno hoće da ga unizi. Imaju simpatije, to je neminovno. Lepi su, privlače se. Anđelu je dala veliki budžet ali je morala da ga pecne. Stanija će pre da ceni licemerne ljude. Milena, mislim da joj nisi nikakva drugarica. Mislim da Staniji, ako i Mileni imaju obostrani interes. Milena je u žestokom sukobu sa Asminom , ne voli Aneli i jasno je stavila do znanaj da će držati Stanijinu stranu - iznela je Jovana Tomić Matora.

- Ti hoćeš da kažeš da Boginja ima loše mišljenje o meni, a da ja to ne znam - dodala je Stanija.

- Stanija je uradila ono što je htela. Nije Stanija budala da ne zna kako se budžet deli. Nas veže jedna nit i ona to dobro zna koja. Malo me čudi što je pisala na papir, to treba iz glave da pričaš. Ja ću biti do kraja uz Aneli, makar ostao sam na svetu. Ti si meni jasna kao dan odavno. Ona se sa njima igra. Stanija je neko ko traži priču da bi plivala ko riba u vodi - rekao je Lepi Mića.

- Složila bih se negde sa svima. Mislim da nema lepo mišljenje ni o jednoj osobi ovde sem o Dači. Ona na svakom polju pokušava da se ubaci u neku priču. Stanija nije dobila sinoć ono što je tražila. Ona ima fokus u jednoj priči, ali hoće da bude u svakoj priči - rekla je Mina Vrbaški.

- Nije držala pažnju. Svi smo se začudili na Filipovom izlaganju. Nikome ništa specijalno rekla. Meni je dala budžet, a nije me ni prokomentarisala, komentarisala je Minu. Nema lepo mišljenje o Boginji, a ni ona o njoj - ispričao je Viktor Gagić.

