Zbog tebe su njih dve prekinule trudnoću! Janjuš izvređao Staniju za sve pare, ona ga opomenula da prvo pogleda u svoj dvorište (VIDEO)

Surovo!

Marko Janjušević Janjuš naredni je dobio reč kako bi prokomentarisao sukob Aneli Ahmić i Stanije Dobrojević.

- Narod me pita kako nikad u rijalitiju nisam pobedio, evo ovako, morao bih da sedim, da se pravim da mi je loše, da suze bacam odavde i kada se završi emisija da je sve okej. Ja to ne mogu da radim! Kako ste vi naučeni da dokazujete da ste Bogomdani?! Mogao sam i ja da ulazim u priče sa Aneli i govorim šta se dešavalo, ali mene boli k*rac. Tako i Asmin trpi kao što sam ja trpeo. Maja je zvala moju ženu i lajala joj sa Leom, pa nisu one dobijale, nego ja. Meni se j*bala majka po ceo dan, tako i Asmin. Stanija je došla i na penal dodala, bez ikakve borbe. Kvarno je unela njenu igru koju radi za rijaliti baš lepo. Sad bi joj mazila dete? Što nisi želela da ga maziš kad si trebala? - rekao je Janjuš.

- M*š, ja ti džukela!? Svakog fana vam nabijem na k*rac. Ja ti džukela jer si potrošila 300 hiljada evra. Kmečite ovde! Smeće jedno, ti ćeš nekome džukelo! - vikao je Janjuš.

- Nećeš biti u top pet - rekla je Stanija.

- Ni ti nisi žena, ti si đavo. Ti normalna žena? Dođeš i kmečiš ovde... Gladijatori nek mi izglođu k*rac - rekao je Janjuš.

- Zato si donji - rekla je Stanija.

- Kome sam ja donji metlo jedan? Ko su ljudi koji to vole? Ti dve godine živiš bez s*ksa sa čovekom za kog kažeš da ga voliš? Onda dođeš i pričaš da si želela porodicu sa njim - rekao je Janjuš.

- Zbog tebe su njih dve prekinule trudnoću. Rasturio si svoju porodicu zbog Maje Marinković, pa je morala da uradi šta je uradila. Videli smo kako je tvoja ljubav sa Aneli završila. Jednu je zavalio za 20 hiljada evra - vikala je Stanija.

- Šta si ti radila 20 godina? Prvoklasni lažov- Nabijem na k*rac i tog na birou. Ja sam ovih devet godine, ovo foliranje nisam video - rekao je Janjuš.

Autor: A.Anđić