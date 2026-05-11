Barbika sa silikonskim srcem prekucala igricu: Sofija se ne seća poljupca s Danetom, sad žali što ga nije opustošila do poslednjeg dinara! (VIDEO)

Ovo nema ni u najvećim komedijama!

Voditelj Darko Tanasijević u Šiša Baru ugostio je Sofiju Janićijević koja je progovorila o aferi sa Danetom (70).

- Sofija, šta si shvatila u maminoj čestitki? - upitao je Darko.

- Ona nema nikakve veze sa ovom aferom, ona njega zna kao fana koji je uplaćivao novac i donosio poklone - rekla je Sofija.

- Rekla je da je sramota i da je frapirana tvojom izjavom da ti je Dane eksperiment - rekao je Darko.

- Objasniću joj sve kada izađem - rekla je Sofija.

- Kako tvoja mama nije ništa znala, a tražila si Danetu da joj šalje pare za hranu i gorivo dok si ti u Eliti? - upitao je Darko.

- Ona nije videla ništa sporno jer nije to samo jedna osoba, meni je dosta njih uplaćivalo i slao novac. Ja sam upoznala i druge fanove, slikali su se sa mnom više puta i pričali. Nije Dane potrošio Bog zna koliko novca potrošio na mene. Ja sam dva puta išla u Makedoniju zbog slikanja i tada sam se videla s njim u Skopju - rekla je Sofija.

- Mnogi se pitaju ko si ti zapravo jer si se ti prošle godine predstavila kao mlada preduzetnica, a sada šalješ Danetu pare za gorivo i hranu? - upitao je Darko.

- On se sam ponudio, pa bar da preusmerim taj novav jer mi ovde ne treba cveće. Ja sam samo korisno usmerila ka mami, a da sam znala kakav je čovek onda bih ga još više usmerila šta da uplaćuje i šta da radi - rekla je Sofija.

- Mene interresuje poljubac - rekao je Darko.

- Veruj mi da ne znam ni kako se desilo, nismo se poljubili uopšte s namerom. On meni nikad nije bio emotivni partner, on čovek ne može da hoda. Ja se ne sećam da je bio poljubac, on mi je nebitan u životu. Ja bih ti objasnila da znam, ali stvarno se ne sećam da sam se poljubila s njim - rekla je Sofija.

- Ti ćeš mene devojko oterati na bolovanje - rekao je Darko.

- Nema mi nikakvo značenje ni on, a ni cela ova priča. On da nije imao prepiske on nikog ne bi interesovao - rekla je Sofija.

- Šta ćemo s Terzom? - upitao je Darko.

- Ne vidim ga i ne čujem, on me apsolutno ne zanima više. Ogroman folirant, ne znam koliko ste uspeli da vidite da mi je posle radija rekao: ''Opasna si'' i smeje se. On se meni gadi koliko se folira, ali mene ne može voz da pregazi - rekla je Sofija.

Autor: N.P.