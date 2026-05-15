Seče jezikom kao britkom sabljom.

Bivša učesnica Slađa Poršelina poznata je po svojim oštrim komentarima, britkom jeziku i veoma interesantnim i inspirativnim konstatacijama, pa je tako sada prokomentarisala sva aktuelna dešavanja u "Eliti 9", s obzriom na to da se situacija u Beloj kući poprilično zakuvala.

- Pratim sva dešavanja u "Eliti" zato što sam svaki dan spomenuta. Evo sinoć sam spomenuta da me kopira Kačavenda, to ću prvo komentarisati. Svaki dan sam tema, i u radiju sam bila tema, iako nisam učesnik, nisam u Beloj kući, ali po njihovim komentarima sam non-stop tu. Da li Kačavenda mene kopira? Apsolutno mi je drago što su me uporedili sa Milenom Kačavendom, jer je ona jedan od najboljih igrača tamo, posle Stanije. Jedna jako pametna i inteligentna žena, drago mi je da me porede baš sa njom, jer je mnogo jaka i stabilna žena koja se tamo bori sa demonima. Jer je svaki muškarac tamo napada, a niko je ne brani, bukvalno se bori sama, nema vezu. Lako je onima koji imaju vezu, pa skače Terza za Sofiju, Asmin za Maju, Luka za Anitu, tako da Kačavenda samo pun gas, podržavam je - rekla je Poršelina.

Ona se potom dotakla i Mine Vrbaški, koju je pre nekoliko dana ostavio dečko Viktor Gagić, s ozbirom na to da je saznao da mu je lagala i prećutkivala o flertovanju koje je imala pre nekoliko meseci sa raznim momcima.

- Što se tiče Mine i Viktora, dva nebitna lika, nebitnjakovići u rijalitiju, njihova veza je toliko nebitna da sam zaboravila da je ona uopšte u rijalitiju. Ona je meni glumila drugaricu letos, a bila sa moja dva bivša dečka, ušla u rijaliti, i počela da glumi kako je nedodirljiva, da se pomenila i kako nije više ono što jeste. A zapravo je jedna prodavačica ljubavi koja apsolutno je izgustirana, ona nikog ne zanima. Ona ne može da zainteresuje više nijednog muškarca, jer je pohabana, ali neću ni prostitutkom da je nazovem jer je to priznala. Ona je jedna pohabana žena koja misli da je i dalje popularna, da je na nekom sedmom nebu i misli da će stvarno neki muškarac da bude s njom. Ne liči ni na šta, niti je inteligentna, glumila je prvih 15 dana da se promenila. Ovo je ogroman pad Mine Vrbaški, svi smo mislili da se promenila, nije trebalo da ulazi, da ovako puzi, moli, to radi i napolju kad je u alkoholisanom stanju, pada po separeima, spava sa bilo kim. To je jedna žena koja je dozvolila sebi od 14. godine da se bavi čime se bavila, a sad servira kako je to zbog mame radila i glumi ludilo. Trebalo je da ostane napolju i glumi dostojanstvo. Sad je pokazala sve ono što jeste, da je jedna obična izgustirana prodavačica ljubavi, koju na kraju niko neće, pa čak ni mali Viktor. Nije on lud da napolju šeta prostitutku. Na sve to jako je zla i pokvarena, šta je sve meni pričala za Terzu, pa na kraju bila s njim. O njoj mislim sve najgore, laže, mulja, petlja, maže, mislila da će naći klinca koji će biti s njom. Znam bivšeg dečka koji se jedva od nje spasio, ona je kanal večiti, kad izađe iz rijalitija treba da se zatvori ili da se otseli u neku pustinu da je niko ne vidi više u životu - navela je Slađa.

Za kraj ona je komentarisala i svoju ljutu protivnicu Maju Marinković, za koje je, kao i uvek, imala veoma oštre reči.

- Što se Maje kanalizacije tiče, ona je bez emocija sa Asminom, ušla je u vezu sa njim samo da bi je ikad iko priznao za devojku u rijalitiju, a napolju će da beži od nje, kao što je i sinoć bežao. Ona ne voli nikog, ona je zaljubljena u Filipa Cara, to je njena bolna tačka, u inat Staniji je ušla u vezu sa Asminom i da bi bila tema, a nikad neće biti tema. Ona je jedna pohabana starleta, treba da ide u penziju, nema više šta da da tom programu. Treba da shvati da više nije interesantna nikome, što kaže Stanija ona je jedan pokušaj Stanije. Nije više ni popularna, spava sa dvojicom, trojicom i ona izađe i priča da je institucija. Ona može biti institucija samo u ludnici, njen blam da se posle s*ksualnog odnosa ne tušira, nego se briže vlažnim maramicama... Ona je jedna nesrećnica, jadnica, svaki dan plače, kumi, moli nekog za ljubav. Nikad neće biti srećna, ostavljena devojčica od strane majke, niko je ne voli, čak je i otac Taki iskorišćava za pare, jedna nesrećna žena. Ni operacija zadnjice joj nije uspela ni po šesti put, tako da bolje je da ide u penziju i nađe svoju unutrašnju sreću - zaključila je Poršelina.

Autor: R.L.