NE VOLIM DA MI VEZA BUDE NORMALNA: Maja priznala da su Asmina pogodili procenti, priznala da je ne rade normalni odnosi! (VIDEO)

Drama!

U toku je emisija ,,Pitanja novinara”, novinar Darko Tanasijević postavio je pitanje Maji Marinković.

- Da li se plašiš Asmoinovih pretnji da ćeš plakati još više - glasilo je pitanje.

- Plakala sam ja sinoć, ja ne plačem lažno. Svi su se odobrovoljili kada su mislili da smo stvarno raskinuli. Mene je sramota da zaplačem - odgovorila je Maja.

- Zbog čega i koliko ti smetaju Asminove bleje sa Janjušem? - pitao je Darko.

- Ne smeta mi, čak mi bude i simpatično. Izvinila sam se ja Janjušu. Ja se ne ljutim na Janjuševe komentare nego sam ja bila u crvenom - rekla je Maja.

- Koliko te je povredilo što ti je Asmin pred svima rekao da možeš samo da mu p.k - pitao ju je Darko.

- Poludela sam. Kada sam se tako nasmejala on je poludeo - rekla je Maja.

- Na koje načine ti je Asmin dokazao da je sa tobom iz koristi? - nastavio je Darko.

- Kad je rekao da će vratiti svoje procente, ja sam mu rekla da je raskinuo sa mnom zbog procenata. Par puta ih je spomenuo. Ja od ti stvari ne patim. Ja ne volim da mi veza bude normalna - rekla je Maja.

Autor: Teodora Mladenović