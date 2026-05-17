Ovo je čekao celu noć: Ivan nasmejao sve svojim izlaganjem na engleskom jeziku, pa se u svom stilu obrušio na Anđela (VIDEO)

Iskreni do koske!

U toku je emisija "Nominacije". Takmičari večeras biraju između Anđela Rankovića i Stanije Dobrojević, a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Ivanu Marinkoviću.

- Ja bih voleo da čujem gde su tvoja braća i šta je sa tvojom majkom. To je p*čka koja nema nijedan stav, može samo da puši k*rac muškarcima. Ne znam ko njega može da smatra validnim komentatorom!? Šta je on rekao bilo kome? Buni se kad mu Milena preti, a seti se kako su tvoji drugari pretili. Što se tiče ove ofucane kokoške, kad budeš ti meni džumara i ja ću tebi ovo. Ja ne mogu da verujem da smo dobili novog Luku i Anitu. Ja stalno govorila da li je moguće da se pale, a od večeras i ona. Toliko ej jeftin rijaliti igrač. Ona vrti šesnaest rečenica. 25 minuta sam držao kapuljaču dok je vrtela Minu i Viktora i čoveka iz senke. Ja se tim tračarijama ne bavim, Ona je neostvarena u svakom polju. Ona pokušava da ima sa nama neki odnos, ali mi joj dajemo koliko i ona nama da budemo dobri. Za mene si prosečan i jeftin rijaliti igrač. Nije sreća para puna vreća, nesrećna si - rekao je Ivan, a u međuvremenu je imitiriao Anđela, ali i pričao na engleskom jeziku.

- Ja bih Asmina krivila jer je dozvolio da ga ja masiram, a ne žene. Moram ti i ja biti kriva. Da on bude u najgoroj situaciji i da ga svi ostave ja ga nika dneću ostaviti. Nemoj nju da kriviš, a mene da ne kriviš. Njih dvoje se vole i esktra su. Ona ide - rekla je Milosava.

- Anđelo i ja imamo prijatnu komunikaciju. Nisi umišljen, svaki razgovor je prijatan. Stanija je moj omiljeni folirant. Tis i za mene podvojena ličnost. Za stolom hoću kosu d apočupam, vrtiš rečenicu u krug, a van njega si mirna. Ružan je klip gde si komentarisala Asmina i Maju. Ostaviću Anđela - rekao je Nerio.

- Tata mi je jednom rekao kad sam kao Stanija krenula da hrlim isključivo ka površnostima: "Sama se sa sobom sastavi, postaćeš ozbiljna glumica i smisao života će ti postati aplauz publike. Hvataćeš sebe da stavljaš naočare pre nego što te vidi partner kog si isto tako površno izabrala". Mislim da je tebe to pojelo. Rekao mi je da ću tek u četrdesetoj shvatiti i da će mi tad biti teže da se vratim u normalu - rekla je Vanja.

- Iz svakg brodoloma izlazim kao pobednik. Na kraju puta me čeka moja srećna priča. Nećete me nazvati nesrećnicom zbog ove sprdačine sa Durdžićem - rekla je Stanija.

Autor: A.Anđić