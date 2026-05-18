Tuđe laži deklamuje u dahu, a na svoje muca: Sofija jedva dočekala da proziva svoje najveće neprijatelje! (VIDEO)

Žestoko!

Takmičari "Elite" danas su dobili zadatak da glasaju za tri najveća lažova u Beloj kući, ali su pored toga za svakog učesnika morali da navedu i njihove tri najveće laži.

- Sofija je slagala da se nije ljubila sa Danetom, da nije bila u Makedoniji i da je Dane fan. Maja je slagala da sam bila sa njenim ćaletom, da nije imala s*ks sa Filipom i da joj je Stanija drugarica. Luka je slagao da nije pevao, slagao je da se nije gledao sa Anitom i slagao je da se nije gledao sa Majom - govorila je Teodora.

- Prvo i drugo mesto Luka i Anita. On je potvrđivao sve što je Anita rekla, a sa nama nije bio napolju. Prva da sam Milici slao slike dok je bila trudna, druga za p*derluk. Treća stvar za tri prsta. Treća osoba Marinković koji je rekao da sam uzimao pare na kamatu da bih se lepo oblačio. Druga laž o mojim porodičnim odnosima i treća što je rekao da sam prodao ujakov stan - dodao je Anđelo.

- Prva osoba Hana koja je slagala da se nije drogirala i da se nije drogirala sa majkom i da ju je Sita gurnula. Nerio da ga je majka maltretirala, da ga je majka zaključavala i sve što je rekao za kuću u kojoj je živeo - rekla je Sandra.

- Asmin je slagao da me mama podvodi, da sam bila sa njegovim prijateljem iz Albanije, da imam p*rno klipove. Teodora slagala da voli Nenada, da se ne gleda sa Filipom i da ne voli Filipa. Mina je slagala da gleda Viktora, slagala za srce i celu aferu i treće razgovor sa Dačom - dodala je Sofija.

Autor: A. Nikolić