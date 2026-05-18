Bebica danas rešio da zakuca Aneli za dno: Pre samo nekoliko dana ga je pitala o kolima koje je Sita zaplenila, a onda prodala! (VIDEO)

Haos!

Takmičari "Elite" danas su dobili zadatak da glasaju za tri najveća lažova u Beloj kući, ali su pored toga za svakog učesnika morali da navedu i njihove tri najveće laži.

- Prva osoba Bora Santana jer je slagao gluposti o mojoj prodici, meni i slagao je da se Jovana pevačica dr*girala, a onda meni rekao da je namerno rekao. Asmin je slagao da sam lezbijka, pričao je za Vanju da je podvodi otac i treća za Aneli i Staniju. Treća osoba neka bude Sofija koja je sve slagala za Daneta - govorila je Anastasija.

- Prva osoba Sofija koja je lagala Terzu sve za Daneta. Maja koja je lagala za Asmina, rekla Takiju da se ne sekira i Aneli gledala kao drugaricu. Filip kad je rekao da ne bi bio sa ženom koja ima dete, a mislim da bi bio sa njom. Sedi ovde i gleda Teodoru sve vreme. Mislim da on nije tattoo majstor, nego da radi kao frizer - pričao je Murat.

- Broj jedan je Maja koja je nas sve slagala. Sofija je slagala da je Dane samo fan i da nije bila sa njim. Broj tri je Bebica koji je sve nas slagao da neće da se miri sa Teodorom i da nije bolestan - pričao je Nerio.

- Prva osoba Maja koja je slagala Takija da će da bude sama, da joj se ne sviđa Asmin i da neće ući u vezi. Drugo mesto Filip koji je slagao da mu je posebno draga Teodora, posebno draga Aneli i posebno draga Boginja - pričala je Jakšićka.

- Aneli mesto broj jedan, ona je slagala da je auto dala sestri, a onda me pre neki dan pitala šta se zapravo desilo sa kolima, a ja sam joj opisao šta je sve bilo u njemu i gde je završio. Slagala je da je bila prevarena, a ovde potvrdila da je pre toga ostavljena. Slagala je da je Luka bio verenik kojeg je volela, a onda je završila u hotelu sa Asminom. Luka je slagao da nije pevao pesmu jutros, da nije pevao Aneli i Maji i da nije birao pesmukod Drveta koja je bila njegova pesma sa Aneli, pa je on muzički lažov. Asmin je slafao da neće da dozvoli da ga devojka ponižava, a Maja ga je masakrirala. On je slagao da dete nije njegovo. Slagao je da nikad neće biti sa Majom posle Filipa u vezi - govorio je Bebica.

Autor: A. Nikolić