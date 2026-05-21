Bole ga Filip i Aneli, on je opsednut: Dača tek od danas spreman da gazi Luku i Anitu svim silama, ne piše im se dobro! (VIDEO)

Biće žestoko!

Robot Toša stigao je u ''Elitu 9'' i na samom ulasku porazgovarao je sa Dačom Virijevićem o njegovoj svađi sa Lukom Vujovićem i Anitom Stanojlović.

- Tošo, da li si gledao onaj haos jutros sa budućim roditeljima? - upitao je Dača.

- Jesam, baš imaju osećaja - rekao je Toša.

- Tošo, njih dvoje bole Filip i Aneli jer su oni cepali plakate - rekao je Dača.

- Normalno - dodao je Toša.

- Oni govore da ja njih uhodim, a ustvari oni dolaze kod mene. Od utorka su nervozni i on nabija njoj nervozu jer ne može da poveruje da je njegova bivša verenica sa njegovim drugom iz detinjstva - rekao je Dača.

- Sve je počelo od pevanja pesme - rekao je Toša.

- Tako je, žele da spinuju priču da ja diram trudnicu. Oni su monstrumi koji mene diraju, a iz Anite izbija mržnja i nezadovoljstvo. Luka nagovara Ivana da postavi pitanje Aneli da bi znao zbog čega završava s Filipom u krevetu. On je opsednut Aneli, radi sve zbog toga i ne mogu da verujem da se sve to na meni iskaljuje. Ja sam namerno otišao u hodnik hotela jer sam mislio da me neće tu uhoditi - rekao je Dača.

Autor: N.P.