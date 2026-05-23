Na tu priču tačka stavljena! Aneli vidno razočarana Filipom, on jasno istakao svoje stavove: Nikad se ne bih preselio iz Beograda! (VIDEO)

U toku je radio-emisija 'S mesta splačina', Dačo Virijević i Milena Kačavenda su ugostili Filipa Đukića i Aneli Ahmić.

- Za mene je Anita jednas slepica. Ja bih njemu oči izvadila da sam trudna, a s njim u odnosu - rekla je Aneli.

- Što ste se posvašali ti i Filip? - pitao je Dača.

- Zbog svega. Želim da ispravim svaku moguću grešku, ostalo je osam nedelja do kraja. Želim da zavrim temu Aneli i Asmin, da se spominje moje dete. Želim novi život, neko novi, želim biti ja. Imam pravo na moj novi život, nove ljude u životu - rekla je Aneli.

- Posle svake emisije tenzija. Sad mi prebacuje za Boginju. Pre nej 10 ljudi komentariše na svoje načine i onda ustane Boginja i ona kao idi sad s Boginjom. Koje su to budalkaštine. Ajde da smo u vezi, nego nismo - rekao je Filip.

- Ona je rekla da sam ja foliran, nebitno - dodala je Aneli.

- Ne znam da li ćemo nastaviti druženje. Prija mi ikad smo sami, totalno je tada drugačija. Crni sto odmah haos - rekao je Filip.

- Šta ako je zavoliš? - pitala je Milena.

- Meni ne treba muškarac ovakvog razmišljanja - rekla je Aneli.

- Ja znam sebe, da se ovo desilko pre 10-15 godina sihurno bih drugačije razmišljao. Ja nikada ne bih otišao iz Beograda,k nikada negde drugde ne bih živeo. Poznajem sebe za neke stvari - rekao je Filip.

Autor: Teodora Mladenović