KANALI NJU I MENE: Viktor optužio Boginju da je zavidna i ljubomorna na njegov odnos sa Minom, ona žestoko oplela po njegovoj VERNOSTI: Priča se da ti se dopadaju druge devojke! (VIDEO)

Haos!

Naredni sagovornici u emisiji ''Sa mesta splačina'', bili su Mina Varbaški, Viktor Gagić i Tanja Stijelja Boginja.

- Zbog čega je Boginja loš prijatelj Mini? - upitao je Dača.

- Mina je zamilila Boginju i tebe Dačo, da se ne mešate kada je reč o našem odnosu, što Boginja nije ispoštovala. Kanali nju i mene. Koristi svaku priliku da nas iskomentariše. Isto tako, Mina kada je klečala ispred mene, ja sam joj govorio da to ne radi, to je ona uradila zbog sebe, a Boginja je rekla da je Mina to činila jer sam joj ja to govorio - rekao je Viktor.

- Je l' misliš da je Boginja potencijalno zaljubljena u tebe? - upitao je Dača.

- Zaljubljena ne, ali ljubomorna da. Ona je ljubomorna na skoro sve ovde. Ona je izdala ovde svoje drugarice zbog rijalitija. Kači se na Staniju, Aneli, evo sad se i na nas zakačila. Jedina želja joj je da bude u temi, samo da bi bila zapažena - kazao je Viktor.

- Da li ste Mina i ti zajedno? - upitao je Dača.

- Da - odgovorio je Viktor.

- Vikote, ja sam rekla da si uživao dok je Mina klečala ispred tebe. Mića i Ivan su ti rekli isto što i ja, to je činjenica. Kada sam bila vođa, Mina mi je rekla kada je bila anketa, rekla je da ustaneš prvo ti, pa ona. Ona stavlja sebe ispod tebe. Ti si taj koji raskida sa njom, pa se miri. Ovde se uveliko priča da ti se dopadaju druge devojke - rekla je Boginja.

- Devojko, ti si toliko iskompleksirana i mnogo si ljubomorna, to je strašno. Ja sam sa Minom i to je jasno kao dan - dodao je Viktor.

- Mina, kako gledaš na to što Boginja govori da se Viktoru druge devojke dopadaju, on govori da nije tako? - upitao je Dača.

- Ja sam sada s njim i... - započela je Mina.

- Mina, deluje kao da ne želiš da se zameraš ni Boginji, ni Viktoru. Kako gledaš na sukob koji imaju Boginja i Viktor? - upitao je Dača.

- Jasno je na neki način da su oni u svađi, delimično zbog mene, to je činjenica. Boginja se ne petlja u naš odnos - rekla je Mina.

Autor: S.Z.