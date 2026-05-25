Asmin ne gasi kalkulator: Ponovo sračunao Stanijine račune, pa se dotakao Majine anonimne čestitke! (VIDEO)

Drama!

Voditelj Darko Tanasijević u Šiša baru ugostio je Asmina Durdžića koji je progovorio o svim gorućim temama u Beloj kući.

- Šta to čini da se osećaš fenomenalno? - glasilo je pitanje.

- Naspavao sam se i odlučio sam da se ponašam kao gospodin. kao gospodin se osećam dobro - odgovorio je Asmin.

- Ko ti više smeta sada u kući Stanija ili Aneli? - pitao je Darko.

- Meni smetaju laži. Sa Aneli imam dete i to ima drugu težinu. Ja Staniju ne prepoznajem, mogao sam dati ruku da ona neće slagati. Nisam očekivao da ču sa njom imati sukob. U petak nije plačkala zbog mene nego kad je nemoćna i demanovana. Svaki dan mogu da je dovodim do suza. Nisam očekivao da će ovoliko da laže. Ona sa mnom nije potrošila jedan euro. njeni troškovi su 2.700, stan i auto 1.600 i osiguranje 400 dolara. Njeni troškovi su do četiri, pet hiljada kakvih 10.000 dolara. ja ne bih dozvolio da devojka sa mnom plati piće. - izneo je Asmin.

- Rekao si da te je razočarala. Da nema kamera šta bi ti ovako nasamo posle vaših života pitao Staniju? - pitao je Darko.

- Ne znam šta bih je pitao. Možda bih je pitao samo da li ju je sramota. Ja sam tebi pričao da se sa njom neću pomiriti. Ona se bavila tim sajtom i pre mene, ja sam joj zabranio jer me je sramota. Ona pre mene nije živela u Majamiju, a kako sam ušao u njen život ona je stalno bila tamo. Ona zaradi u Srbiji pa tamo troši. Ona je više živela u Srbiji nego u Americi. Nisam očekivao da će toliko lagati. - rekao je Asmin.

- Što te intigrira Majina nepotpisana čestitka? - upitao je Darko.

- Možda je Taki, možda neko ko je u njuu zaljubljen, neki bivši. Mene Car ne zanima i ne plašim ga se. On i ja ćemo rešiti problem ako ga imamo. Ta čestitka je kao neki fejk profil. Ja znam kako moji razmišljaju i bili bi bolesni kada bi ovo podržavali. Želim od svoga oca da je ne ponižava. Ne mora on da podržava ali ne sme da pljuje, kao što ne bih voleo da Taki pljuje - rekao je Asmin.

Autor: Teodora Mladenović