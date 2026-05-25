Tvrdim da ima emocije prema meni! Aneli skače od sreće zbog zbližavanja sa Filipom, a evo od čega strahuje (VIDEO)

Plaši se da joj ponedeljak ne promeni odnos sa Đukićem!

Voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Aneli Ahmić o njenom odnosu sa Filipom Đukićem.

- Šta se dešava trenutno sa tobom i Filipom? - pitao je Darko.

- Ne bih ga uzela za omiljenog, imam ja svoje principe. Kod mene i Filipa se nikad ne zna kad ćemo se posvađati, ne želim tu negativnu energiju. On je posle radija prišao jer sam se ja bila nadurila. Filip se naljutio što sam izabrala Sofiju. On ima svoj stav, nekako je izričit. Kao da je smekšao. U dubini mu je samo ostalo to u glavi da ponavlja, ali ne misli on to toliko. Njemu se oči ukose od sreće, ne mogu ni da objasnim. Ja njega pecnem malo, ali men niko ne može ubediti da mu nisam sve bliža. Mi ćemo se ovako družiti, vreme ćemo provoditi kako se potrefi, ništa forsirano. Ja tvrdim da on ima osećanje prema meni, ali ga to koči. On se sad odvaja, vidim ja sve. Totalno je drugi Filip kad se sa mnom zeza i priča - rekla je Aneli.

- Zar ne misliš da vaše zbližavanje može da mu pobije stav koji ima? - pitao je Darko.

- Može, ja sam ubeđena da može. On bi pop*zdeo da ja izaberem novu omiljenu osobu, a da to nije on. Daj Bože da ne bude ta opcija jer bi se naljutio, a ako ga uzmem. Mnogi ljudi utičnu na nas, pa i klip kad se pusti jer on mora da ponovi svoj stav i ja se onda naljutim.

Autor: A.Anđić