Na lošem sam glasu, nosim veliki teret: Aneli grca u suzama zbog Neria, otkrila da li će Filip biti s njom! (VIDEO)

Slomila se na delove!

Voditeljka Ana Radulović u "Šiša baru" razgovarala je sa Aneli Ahmić o svim aktuelnim dešavanjima.

- Aneli, šta se sada desilo? - upitala je Ana.

- Dečko je fin i vaspitan, ali Hana ga je unakazila. On otkad je ušao ovde kao da je odrasta i sazreo, a ona kad popije je jeziva. Sad je iznosio neke gluposti, ne želim uopšte da iznosim. Terza mi sad kaže da ga je Hana zamalo poljubila danas jer ga je ljubila po vratu i tako dalje. On sad priča neke stvari, to je za mene ozbiljan blam. Ona ga sad kanali i priča gluposti - rekla je Aneli.

- Je l' ti misliš da je ona njega svesno nagovorila da to uradi? - upitala je Ana.

- Naravno, hoće da ga sroza. Nju boli briga za njega samo je on naivan i mlad. Danas govori za moju sestru da je k*rva, a ja vidim da njemu nije pravo. Terza mi priča da mu je baš danas bilo neugodno, ona bi sad bila s nekim drugim da može samo ne može - rekla je Aneli.

- Šta se dešava sa Filipom? - upitala je Ana.

- Filip i ja smo zaljubljeni jedno u drugo, ne mogu da demantujem. Danas nismo mogli da se iskontrolišemo i došlo je do poljupca. On je meni uvek bio izdvojen zbog njegovih tetovaža i stajlinga, on da obuče kesu ne bi me bilo sramota da izađem s njim - rekla je Aneli.

-Kako komentarišeš ono što je rekao u petak? - upitala je Ana.

- Imam osećaj da bi on ušao sad sa mnom u vezu, mislim da ga druge stvari muče. Njega koči Asmin, moji porodični odnos i tako dalje. Ljudi imaju o meni sliku da sam ja najgora kad slušaju neke priče, a ja uopšte nisam takva. Koče ga sve te stvari, pogotovo kako njegova porodica gleda na to. Ja sam na lošem glasu zbog Asmina i krivo mi je zbog toga - rekla je Aneli.

- Da li misliš da je Stanija spustila loptu sa Majom? - upitala je Ana.

- Maja je na oprezu, ne spušta previše loptu. Stanija spušta loptu, ali ne znam zašto. Već odavno sam to videla, a do kad će to trajati i šta će to biti ne znam - rekla je Aneli.

Autor: N.P.