Teodora te emotivno sahranila, smršao si 40 kilograma: Mića se obrušio na Bebicu, životom brani Aneli Ahmić (VIDEO)

Au!

Naredno pitanje postavio je Nenad Macanović Bebica.

- Aneli je folirant u svemu što radi. Baš jer je rekla da ima emocije i da se zaljubila, a evo na kakav način komunicira sa Viktorom. Ona koristi Filipov stav ne bi li ispala žrtva. Ona je došla kad je on nju pozvao. Ovo je ista situacija kao sa Karićem. Ko je pokazao najveću sujetu danas? - rekao ej Bebica.

- Svi koji su govorili da se ne reaguje. Samim tim što nisu demantovali su pokazali sujetu, da im je bitnije da ne reaguju nego da demantuju stvari od životnog značaja. Terza je ovde urlao sve vreme. Oni su nam odgovorili sve. Šta ti misliš ko je najveću sujetu pokazao danas? - rekla je Teodora.

- Terza. On je išao redom i govorio da se ne pale i da odgovaraju, a pritom kad god odgovorite na Terzinu inicijativu vi ste ispali glupi. Bebice, koliku sujetu je pokazala Milena od jedan do deset? - pitao je Dača.

- Veliki prijatelj Milene Kačavende. Ja mislim da je svojim ćutanjem pokazal devet, a Mića svojom pričom deset - rekao je Bebica.

- Teodora je tvoja emotivna sahrana, smršao si 40 kilograma! - rekao ej Mića.

- Braniš verenu devojku koja je legla u hotel - rekao je Bebica.

Autor: A.Anđić