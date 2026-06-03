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Mina i Viktor zvani ucena! Gagić obrnuo ploču: Zapretio Mini haosom ako nastavi da mu odgovara (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Biće ove večeri žestoko!

Posle svađe koju su imali u Odabranima, Viktor Gagić krenuo je na žurku, pa je tako Mina Vrbaški počela da ide za njim, nakon čega su se ponovo sukobili u dvorištu.

- Ja tebe neću vređati - rekla je Mina.

- Skloni se od mene. Ti se idi druži s onima koji tebe vređaju - rekao je Viktor.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nemoj ti meni: "ne, ne, ne" - rekla je Mina.

- Nemoj da ti napravim sr*nje, šta ti meni pretiš ovde, šta hoćeš?! Ti si pokazala na Igri istine šta ti misliš - ponavljao je Viktor.

- Šta?! Da me niko neće - rekla je Mina.

- Ti si pokazala sebe na Igri istine danas, pa i prethodnih nekoliko nedelja, a mene ne zanima što ćeš ti sada da se ogradiš od nekoga - rekao je Viktor.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: Nikola Žugić

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