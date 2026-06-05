AKTUELNO

Zadruga

Iskoristio me je i ostavio, sve je radio taktički! Aniti se dve godine kasnije upalila lampica, shvatila da ju je Anđelo obmanjivao! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Sad joj je sve jasno.

Poslednja je danas u Odabranima nominovala Anita Stanojlović.

- Ljudi ovde rade svašta, ako se pominje porodica, moju su najviše dirali, ja sam saznala da imam i dalje podršku, pa neka objave sve od prvog dana šta su meni sve pričali, šta mi je urađeno, kako su mi pretili, sve od prvog do poslednjeg dana, treba da se pripremite za kraj. Ja imam dosta osoba koje bih nominovala to su Dača, Kačavenda, Bebica, Anđelo, a ja ću nominovati njega. On je ušao taktički u sedmicu, iskorišćena sam, ostavljena kad je legao honorar, ja sam okačila stori, ali sam ga skinula. Uroš zna da postoji snimak - rekla je Anita.

- Luka je sad rekao da je trebalo da nominuje Staniju da bi otišla u izolaciju sa Filipom... Boli, boli Filip - rekla je Aneli.

- Ušao je spremljen ovde da me zgazi, lomio mi je stan pred detetom, sve je bilo u staklu, ja sam posle krečila, malterisala, komšije se žalile zbog buke. Ja ću sve to potvrditi napolju. Ja sam rekla za njega i Milicu, ja ću taj snimak objaviti, ne mogu foliranti da se provuku. ja tvrdim kako mi je rečeno, da je pisao Milici, da joj je slao polni organ da je imao s*ksualni razgovor. Ja nisam loša, nego se ljudi igraju sa mnom - rekla je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: R.L.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

Najsrećniju su kad se posvađamo: Anđela shvatila koliko su svi ljubomorni na Gastoza i nju, prikupila sve dokaze i donela konačni zaključak o Keti! (V

Zadruga

Ne znam što se naljutio, ja imam strast i radi me! Boginja nema pojma što se Anđelo ohladio od nje, on joj odbrusio: Uvalila si Aneli KOSKU! (VIDEO)

Zadruga

Znaš šta smo se dogovorili, DA UĐEŠ OVDE I DA SE OSVETIŠ TERZI! Dača napokon priznao kakav plan je imala Sofija, ona sve potvrdila: TAKO JE, ISTINA! (

Zadruga

Pokazala mi je JEDNOG DEČKA I REKLA 'UF'! Maja otkrila sa kim je sve Mina PRAVILA ROGOVE Viktoru, Gagić BLED KAO KRPA! (VIDEO)

Zadruga

Sa Mikijem sam sve glumila, da bi ovaj SMEĆAR IZGOREO! Kačavenda otkrila da je sve radila zbog Janjuša! (VIDEO)

Zadruga

ON JU JE USPAVAO: Aneli otkrila da se Luka ne odvaja od Nore, pa se Mateja osvrnuo na vezu sa Ahmićevom i otkrio razlog njihovog PREKIDA! (VIDEO)