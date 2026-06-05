Iskoristio me je i ostavio, sve je radio taktički! Aniti se dve godine kasnije upalila lampica, shvatila da ju je Anđelo obmanjivao! (VIDEO)

Sad joj je sve jasno.

Poslednja je danas u Odabranima nominovala Anita Stanojlović.

- Ljudi ovde rade svašta, ako se pominje porodica, moju su najviše dirali, ja sam saznala da imam i dalje podršku, pa neka objave sve od prvog dana šta su meni sve pričali, šta mi je urađeno, kako su mi pretili, sve od prvog do poslednjeg dana, treba da se pripremite za kraj. Ja imam dosta osoba koje bih nominovala to su Dača, Kačavenda, Bebica, Anđelo, a ja ću nominovati njega. On je ušao taktički u sedmicu, iskorišćena sam, ostavljena kad je legao honorar, ja sam okačila stori, ali sam ga skinula. Uroš zna da postoji snimak - rekla je Anita.

- Luka je sad rekao da je trebalo da nominuje Staniju da bi otišla u izolaciju sa Filipom... Boli, boli Filip - rekla je Aneli.

- Ušao je spremljen ovde da me zgazi, lomio mi je stan pred detetom, sve je bilo u staklu, ja sam posle krečila, malterisala, komšije se žalile zbog buke. Ja ću sve to potvrditi napolju. Ja sam rekla za njega i Milicu, ja ću taj snimak objaviti, ne mogu foliranti da se provuku. ja tvrdim kako mi je rečeno, da je pisao Milici, da joj je slao polni organ da je imao s*ksualni razgovor. Ja nisam loša, nego se ljudi igraju sa mnom - rekla je Anita.

Autor: R.L.