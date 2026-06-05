OPŠTI HAOS UNUTAR FILIPOVOG KOKOŠINJCA: Boginja ubacila Đukiću crv sumnje da Aneli ima skrivene namere prema njemu, pa on priznao da mu Ahmićeva ljubomoriše na DUŠICU! (VIDEO)

Haos!

U novom video-klipu u emisiji ''Gledanje snimaka'', učesnici Elite imali su priliku da čuju kako Aneli Ahmić govori Dači Virijeviću da obrati pažnju na Filipa Đukića i kako se on ponaša i gde gleda tokom emisije. Nakon završenog klipa, voditelj Milan Milošević je dao reč Aneli.

- Ja samo moram da kažem da sam tad videla da se nešto smeškao, pa sam rekla Dači za to - kazao je Aneli.

- Ja sam izgoreo na to što je Aneli rekla da sam ja uvalio nju u probleme. Mora da čujem kojim tonom i na koji način je sve to rekla - kazao je Filip.

- Ja sam to rekla u zezanciji i nemoći, govorila sam to dok se on ograđivao od odnosa sa mnom - kazala je Aneli.

- Kuneš se u dete i inače i lažeš. Lažeš sve to - rekla je Boginja.

- Ti si opsednuta Filipom - dodala je Aneli.

- Akcenat je na tome što je Aneli rekla da ja nju uvaljujem u probleme. Ja sam tada popi*deo i seo kod Mikija, zbog toga na snimku sedim na drugom mestu, a ona je želela da vidi šta radim. Dok ne budem čuo na koji način je Aneli rekla da je uveljujem u probleme. Ona upliće nebitne ljude u naš odnos. Aneli ništa ne branim i ne postavljam zabrane, dok ona meni pravi probleme jer mene Dušica trenira i kada treniram s njom. Ne volim tenziju, posesivnost i ljubomoru. Kad osetim to, odbija me to od osobe - kazao je Filip.

- Rekla sam ti to u dva navrata, a ti se praviš kao da sam ti sto puta rekla - kazala je Aneli.

- Ja sam rekao Aneli da mi samo puderom ne umaže majicu, ona je na to rekla ''želiš da me grliš samo kada to tebi odgovara'', a na kraju se svađa završila s Dušicom - kazao je Filip.

- Meni je rekla Aneli ''ne zanima me Filip, već da mu se osveti za svaku devojku, koju je povredio''. Ja sam se zaklela u majku, da je to rekla, a ona se kune i laže, da je to rekla iz šale - kazala je Boginja.

- Ja sam to rekla u šaljivom kontekstu, to je tako - kazala je Aneli.

- Ne, nisi - dodala je Boginja.

- Kravo jedna ljubomorna i frustrirana - kazala je Aneli.

Autor: Pink.rs