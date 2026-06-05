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LETI PERJE NA SVE STRANE: Filip ušao u žestok verbalni okršaj sa Mićom zbog Aneli! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bukti rat!

Filip Đukić optužio je Lepog Miću da je jedan od učesnika koji najviše radi protiv njegovog ozvaničenja v eze sa Aneli Ahmić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mića mi je isto kao sada za Aneli pričao nekada za prošu vezu, ja budala nisam. Bio si protiv te moje veze. Smešan si - kazao je Filip.

- Na kolena klekni ispred Aneli. Ivan i Filip, ovojica na kolena neka kleknu - dodao je Mića.

Foto: TV Pink Printscreen

- Filipe, ti si prvi taj koji je rekao da ne želiš vezu sa mnom, kakve onda veze ima šta Mića sada govori? - upitala je Aneli.

- Mićo, ja nisam glup - rekao je Filip.

- Ti ne želiš da budeš sa mnom, a prebacuješ na Miću - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

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