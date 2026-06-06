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TOTALNI RUSVAJ! Terza udario na odnos Hane i Neria, optužio je da gaji emocije prema njemu, Stanija dala u njihovu odbranu: SVE IDE PREKO NJIHOVIH LEĐA! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Žestoko!

Naredni gosti u emisiji ''Sa mesta splačina'' bili su Hana Duvnjak, Stanija Dobrojević

Foto: TV Pink Printscreen

- Hana, šta ti je na umu kada pogledaš celokupnu situaciju? - upitao je Dača.

- Mene je Dača sad tokom pesme pitao da li mislim da Aneli glumi žrtvu, ja sam na to rekla da ne znam - kazala je Hana.

- Hana, ajde još ti reci da si ti kriva, jer te je pravario. Ako Aneli misli da je Hana kriva za to, onda pravda i Durdžiće. Nerio je kriv što je prevario hanu, to je jasno kao dan. Meni je Hane žao, jer sve ide preko njenih leđa. Boli me da sve to slušam - kazala je Stanija.

- Nerio se nakon prevare kući vratio, rekao Hani. Ona je krivac jer ga je pokrivala, nije otkrivala sve to - dodao je Mića.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam za to da Hana i Nerio sačuvaju svoju porodicu i da ostanu zajedno. Hana je prelazila preko svega, gledala je Neria kako izgra pored Rade, gledala je samo da je ponovo ne prevari, bila je veoma zgrčena - kazala je Stanija.

- Da li misliš da je Aneli sinoć plakala zbog sopstvenih jada, ili zbog Neria? - upitala je Milena.

- Ona je plakala zbog sebe, kakav Nerio, nije zbog toga plakala - kazala je Stanija.

- Ovde niko nije realan. Svi biraju strane, Stanija ne bira stranu. Hana i Nerio su predstavili svoj odnos kao idealan, a onda se jedno pijanstvo na nju uticalo da otkrije sve o njegovoj prevari. Ti, kao jedna majka, sebi si dozvolila da piješ i da radiš stvari za koje druge osuđuješ. Govoriš o drugim majkama, nije vam Sita kriva jer je Nerio pušio trandži. Ti si ga navukla na tanak led. Hana nije pokazala nikakvo poštovanje prema Neriju, foliranti su oboje. Znala je sve o prevari, a izofirala ga je daje bio sa trandžom. Vas dvoje driži u odnosu dete i problemi, to je sve. Nema tu emocija, poštovanja i ljubavi - kazao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

- Terza, da li misliš da se Hani dopadaš? - upitao je Dača.

- Apsolutno mislim, da. Želela je da me ljubi, time je pokazala da da - rekao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

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