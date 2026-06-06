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I KAMEN BI ZAPLAKAO: Sofija nakon svih svojih laži uverava Terzu da je prema njemu uvek imala iskrene i čiste namere! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Neverica!

Sofija Janićijević rekla je Borislavu Terziću Terzi da je uvek bila iskrena prema njemu i nije ga lagala.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kakva je naša veza bila...sedeli smo, smejali se, stavljala sam ti maskice za lice. Ja sam prema tebi bila iskrena, majke mi, iskreno sam se zaljubila i zavolela sam te. Ovako do kraja da ostanemo kao drugari, nemam probkem da budemo, ali ja jedva čekam uvek da ti mene zagrliš i poljubiš. Nije se u meni sve ugasilo, nego tinja. Kada big mogla samo da znam šta je u tvojoj glavi, ti si jedan težak folirant - rekla je Sofija kroz smeh.

- Dobro nam je ovako, ne provociramo se - kazao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

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