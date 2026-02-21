Neverica!
Voditeljka Maša Mihailović dala je reč Teodori Delić kako bi prokomentarisala njen ljubavni klip sa Filipom Đukićem.
- Teodora, plakala si tokom klipa - rekla je voditeljka.
- Plkakala sam isključivo zbog Nenada, jer sam njega povredila. Ovo sa Filipom nije bila ljubav, samo strast - rekla je Teodora.
- Nije ljubav nikakva bila, ja sam sa tim saglasan. Ovo što učesnici dobacuju da je to neka ljubav velika, nije. Samo strast. Se*s nismo imali - kazao je Filip.
- Ona plače samo jer je mene povredila. Ne plače zbog Filipa - rekao je Bebica.
- Bebice, vidi se da Teodora ima emocije prema Filipu. Sve ovo što smo videli, dokazuje da su emocije postojale među njima - kazao je Dača.
- Teodorina veza sa Bebicom nema perspektivu. Čim joj se Filip dopao, sve je prestalo, ona je devojka koja se zaljubila u drugog muškarca, a svog momka ne voli - rekla je Matora.
- Bebice, vidi se da niste Teodora i ti srećni jedno pored drugog. Ako je tako, skloni se od nje, ne znam zbog čega radiš to sebi i njoj. Na silu si sve ovo prekinuo između Teodore i Đukića - kazao je Asmin.
- Koliko je Bebica izmanipulisao Teodoru, to je strašno. On oneća veliki nemir, umesto da sebi prizna istinu, on neprestano uvrerava sebe da ona neće otići od njega - kazao je Ivan.
Autor: S.Z.