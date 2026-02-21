RACIONALNO RAZMIŠLJANJE ZAOBILAZI U ŠIROKOM LUKU! Bebica uverava ljude da ne vidi Teodorine emocije prema Đukiću, učesnici ga posavetovali da sebi PRIZNA ISTINU! (VIDEO)

Neverica!

Voditeljka Maša Mihailović dala je reč Teodori Delić kako bi prokomentarisala njen ljubavni klip sa Filipom Đukićem.

- Teodora, plakala si tokom klipa - rekla je voditeljka.

- Plkakala sam isključivo zbog Nenada, jer sam njega povredila. Ovo sa Filipom nije bila ljubav, samo strast - rekla je Teodora.

- Nije ljubav nikakva bila, ja sam sa tim saglasan. Ovo što učesnici dobacuju da je to neka ljubav velika, nije. Samo strast. Se*s nismo imali - kazao je Filip.

- Ona plače samo jer je mene povredila. Ne plače zbog Filipa - rekao je Bebica.

- Bebice, vidi se da Teodora ima emocije prema Filipu. Sve ovo što smo videli, dokazuje da su emocije postojale među njima - kazao je Dača.

- Teodorina veza sa Bebicom nema perspektivu. Čim joj se Filip dopao, sve je prestalo, ona je devojka koja se zaljubila u drugog muškarca, a svog momka ne voli - rekla je Matora.

- Bebice, vidi se da niste Teodora i ti srećni jedno pored drugog. Ako je tako, skloni se od nje, ne znam zbog čega radiš to sebi i njoj. Na silu si sve ovo prekinuo između Teodore i Đukića - kazao je Asmin.

- Koliko je Bebica izmanipulisao Teodoru, to je strašno. On oneća veliki nemir, umesto da sebi prizna istinu, on neprestano uvrerava sebe da ona neće otići od njega - kazao je Ivan.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: S.Z.