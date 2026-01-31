AKTUELNO

POPUSTILE SVE KOČNICE! Aneli dotakla samo dno morbidnostima, Luka stao na Asminovu stranu, pa joj sasuo gorku ISTINU u lice! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Luka Vujović naredni je dobio reč od novinara Darka Tanasijevića kako bi prokomentarisao rat Asmina Durdžića i Aneli Ahmić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mnoge stvari koje govori Aneli ne mogu da se izgovaraju. Ne može da se prihvati to što je rekla:''nisam iznela sve ovo ranije jer sam bila sa Asminom u primirju'' - rekao je Luka.

- Eto, može. Mene sada svi napadaju zbog Asmina. Ja ću da nazivam Asmina kako ja želim - kazala je Asmin.

- Odakle Asminu pravo da kaže da sam ja Noru želela da bacim sa krova?! On je mene optuživao za sve i svašta, to je prava istina - kazala je Aneli.

- Siguran sam da Asmin nikada ništa namerno nije želeo da naudi svom detetu i Aneli, nikada. Aneli sama sebi skače u stomak, monstruozne reči izgovara, strašno je ono što je sebi dopustila - kazao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja moram da kažem da ja nisam rekla da je Asmin ubica, nego da je rekao da će nauditi dok je vozio Nori i meni - kazala je Aneli.

- Ako sam ja ubica, tvoj brat i sestra su - dodao je Asmin.

- Ako je Asmin najgori, zašto si želela da se pomiriš sa njim? Nisi realna - kazao je Luka.

- Asmin je dokazao da je u*ica u mnogim stvarima. Za mene je on u*ica - kazala je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.

