Smuvao Anitu u Filipovoj posteljini! Najveći blam Luke Vujovića: Sa ponosom priznao da nosi stvari koje je Stanojlovićeva kupila Đukiću (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

U toku je emisija "Gledanje snimaka", a voditeljka Ivana Šopić najavila je klip zbog kog su takmičari Elite 9 saznali da Luka Vujović nosi stvari koje je Anita Stanojlović kupila Filipu Đukiću.

- Stvari su nađene ovde. Neko mi je rekao da su stvari od Jompasa, džak je iza. Tu je bio taj sisons, a Anita mi je rekla da je to od Filipa. On to nije hteo da uzme, neotpakoano je. To je to - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam kupila, to su moje pare! Ja sam kupila i Filipu posteljinu - rekla je Anita.

- U toj posteljini smo se smuvali. Nije kome je rečeno nego kome je suđeno - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Meni je čudno što je baš u tom simsonu imao ono sa Majom u sobi - rekao je Filip kroz smeh.

- Karma - rekao je Luka.

- Ja sam tražio Filipu posteljinu jer sam znao da ću da idem u izolaciju i onda se smuvam sa njom. Ovde je sve nenormalno. Aneli i ja smo dobili ćebe roze na kom se valjao Asmin, a sa onim se pokrivao Luka - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ova posteljina stoji ovamo, to sam dobila pre ulaska. Rekla sma da mi se pošalje roze ćebe. Janjuš nije bio ispod ovog ćebeta. Na ovo se naslanjam ja i sa tim se ja pokrivam. Ovo ćebe je ispod moje glave i Asmin nije bio na tome - rekla je Aneli.

- Ja ispoid tog ćebeta nisam bio. Ja nikad ne bih prihvatio ovo. Luka uopšte ne razmišlja - rekao je Janjuš.

Autor: A.Anđić

