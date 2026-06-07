Upalio vređalicu: Viktor poludeo zbog Mine! Danima priča da neće pomirenje, a sad joj sprema ručak i pravi ljubomorne scene (VIDEO)

Opet je Dača problem!

Vikor danima priča kako je sa Minom Vrbaški završio za sva vremena, ali izgleda da ni on sam više ne zna šta hoće od nje, pa je danas pobesneo i pljuvao je kod Luke Vujovića jer je video da njegova bivša ima komunikaciju sa Danilom Dačom Vrijevićem.

- Pričali su danas, a posle će biti "Šta sam uradila?". Kvarna je jako, ovo su sve njene fore. Eno smeje se tamo. Jako je kvarna. mrš u p*čku materinu. Ja njoj još sad i pravim da jede. Mene to ne interesuje, ako priča sa nekim ko mene vređa onda nema sa mnom šta da priča. Ko je nju vređao ja nisam sa njima pričao - govorio je Viktor.

- Rekla je da neće imati komunikaciju - dodao je Luka.

- Pa evo vidimo. Kvarna je - dodao je Viktor.

Autor: A. Nikolić