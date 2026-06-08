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LJUBOMORNA SI NA STANIJU: Sofija i Terza tresu zidove zbog njene ljubomore, nastao totalni haos !(VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Drama!

Dok su intervjui sa Darkom Tanasijevićem u toku, Sofija Janićijević i Borislav Terzić Terza ušli su u raspravu.

- Ja sam tebi rekao da devojci ne pravite problem, pogotovo da je ne povezujete sa mnom - rekao je Terza.

- Ja sam te pitala da li mi nešto radiš iza leđa - rekla je Sofija.

- Priznaj ono što je Dača rekao - rekao je Terza.

- To nije ljubomora - rekla je Sofija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti si ljubomorisala na početku. Ne pumpa ego nego je istina. Zašto si mi rekla zašto gledaš u nju kada je ušla? - rekao je Terza.

- To nije ljubomora, to je skretanje pažnje - rekla je Sofija.

- Gde ja da gledam, u sto? Ti si to rekla i Dača je čuo. Priča je da si ti ljubomorna na Staniju - rekao je Terza.

- Ti si onda ljubomoran na Viktora - rekla je Sofija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti moja devojka nisi, imam pravo da se družim s kim hoću. Ja da imam ljubomoru ne bih pričao sa dečkom. Ja sa tobom neću biti nikad. Nećemo se miriti, džabe se nadaš. Ja mogu da budem ovde s kim želim ali neću to me ne zanima. Ostavi ti mene na miru, provlačiš sve žene - rekao je Terza.

- Videćeš koliki si ološ. Zašto muvaš Staniju dok mene grliš - rekla je Sofija.

Autor: Teodora Mladenović

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