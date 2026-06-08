KAD BI SE ČULO S KIM JE MAJA SVE BILA! Dača brutalno iskomentarisao Majin i Asminov odnos, pa Mini poručio: Mora da pešači do Jerusalima (VIDEO)

Granice su pomerene!

Voditelj Darko Tanasijević u Šiša Baru ugostio je Daču Virijevića koji je progovorio o svim gorućim temama u Beloj kući.

- Šta je to što ti u kući snimaš, a nama nije baš najjasnije? - pitao je Darko.

- To su Asmin, Maja i Stanija, kako taj vepar na jedan perfidan našin pecka Aneli i Staniju. Hteo je na indirektan način kaže Filipu da mu ne treba Aneli. Taj čovek je bolestan, ne voli nikoga na svetu. On sve što radi, što pecka, što provlač Anđela ecka Aneli i Staniju i ne da im da žive svoje živote. On želi da se oseća najmoćnije jer je okupio tri devojke koje su najmoćnije. Maja to ne primećuje. On se igra sa Majom. Njemu je bitno samo da ponizi druge. Ne dozvoljava da Aneli bude dominantna. Maji sve vraća. Njemu je Maja samo hir, trofej. Oni su u vezi samo zato što imaju zajedničke neprijatelje. Oni su meni iz dana u dan blamovi i idu do dna - rekao je Dačo.

- Ko je Filip Đukić? - pitao je Darko.

- On kad je trezan ne muva nikoga. On sedi sa onim naočarima kao mrtav hladan. Očigledno je da on ima neku traumu. Aneli je ta koja uvek njemu prva prilazi što ne znači da nije i ona folirant. Folira se u svemu što radi, nije njemu dete problem nego ne može da se nosi sa svim što je ovde. Zna da će nekad morati da stane u njenu odbranu. Asmin i Janjuš su ga demolirali na nominacijama, čak i Luka. On je ćutao svima njima. Jeste da se Aneli Filip sviđa, ali nije on njen tip - rekao je Dača.

- Anitu i Luku si malo pustio na miru. Imaš novu zanimaciju Minu i Viktora, a on ne može očima da te vidi - glasila je konotacija.

- Luka, Anita, Asmin, Maja se meni šlihtaju. Asmin juče prolazi i govori da sam inteligentan. Maji je samo bitan rijaliti i ovo gleda kao posao. Kad bi se čulo s kim je Maja bila, šta će njoj Asmin seljober jedan. Vikotr je jedan težak folirant, a Mina je jedna bolesnica. Ona mora da pešači do Jerusalima da se očisti. Stanija ga je izložila i posle išikanirala. mali se naložio na rijaliti. Ne može da me smisli jer govorim istinu. To su dva foliranta - rekao je Dača.

- Da li je Kačavenda se*s kombinacija bila Janjušu? - pitao je Darko.

- Tako je ispalo. Ona je rekla da su se čuli 24h napolju, gledali na video kol. Očigledno je to bila kres kombinacija i mora sa tim da se pomiri. Sve više me nervoira sa tim svađama sa Janjušem. Ona je zaljubljena i dan danas u njega. Janjuš je kvarno biće. Ovaj odnos nje i Maje je lažan. Njih dve imaju jako loše mišljenje jedna o drugoj - rekao je Dača.

Autor: Teodora Mladenović