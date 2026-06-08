Radi joj sujeta jer ju je ostavo dečko od 19 godina! Anita oplela po Viktoru i Mini, pa se dotakla i Đukića: Nije zaljubljen u Aneli (VIDEO)

Granice su pomerene!

Voditelj Darko Tanasijević u Šiša Baru ugostio je Anitu Stanojlović koja je progovorila o svim gorućim temama u Beloj kući.

- Komentariše se jučerašnja tvoja nominacija Filipa - započeo je Darko.

- Mislim da je folirant, nema zaštitiničko u sebi. Voli samo sebe. Ja se ne vređam zbog njegovog stava. U jednom trenutku mu verujem da ima emociju, a u drugom ne. Ne mogu da kažem da je on zaljubljen, a nije ni ona - rekla je Anita.

- Kako komentarišeš Lukin i Filipov dijalog jer je Luka napravio retrospektivu njihovog odnosa? - pitao je Darko.

- Dva foliranta. Kad su pijani ne odvjajaju se, ukrštavaju ruke. Ja znam da on Filipa gotivi i da mu je drag. Sinoć se otvorio i rekao šta misli. Filip nema stav ni za šta. Filip kad je zaljubljen on ne ide kod drugih devojaka - rekla je Anita.

- Kako komentarišeš ovo što se dešava između Mine i Viktora? - pitao je Darko.

- Mini mislim da radi sujeta jer on ima 19 godina i ostavio ju je. Viktor mislim da je folirant. Ovde flertuje sa Aneli i Stanijom, imali su s*ks i posle onoga kad je Mina priznala. Mina folira ove neke reakcije - rekla je Anita.

Autor: Teodora Mladenović