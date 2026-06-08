Gadiš mu se, forta te jedan devetnaestogodišnjak! Mina plače i urla, Dača ne može da je dozove pameti! (VIDEO)

Ne prestaje da drami.

Nakon haosa Viktora Gagića i Mine Vrbaški ona je uletela u radionici lupajući vrata, a onda je kod nje došao Dača Virijević u nameri da je urazumi.

- Gadiš mu se, ne želi te Mina. To je klasična fora, devetnaestogodišnjaka. Daje ti na kašičicu, ne znači da je to tako - rekao je Dača.

- Ne znate vi ništa. Ljubi se sa mnom, juče meni govori, napada me što pričam s tobom - rekla je Mina.

- Forta te dečko kao balavandera, sprda se s tobom, igra se s tobom Mina - rekao je Dača.

- Daje ti lažnu nadu, šta je s tobom ženo božija - rekao je on.

Autor: R.L.