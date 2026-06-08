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Odrekao si se majke zbog nje, a onda si se odrekao Hane zbog trandže! Mića sumirao Neriov personaliti u jednoj rečenici! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ubo u centar!

Lepi Mića je dao male budžete Neriju Ružanjiju i Hani Duvnjak, a onda je izneo svoj stav o njima.

- Hana i Nerio, dva mala budžeta, par koji je obeležio ovu priču koju su izneli pre par dana. Ja sam mislio da je to zaj*bancija, nešto izmišljeno, ali nije, to je tako. Od mene imate najstrašniju osudu za to. Što se tiče našeg odnosa ja nemam šta da kažem, nikad mi ružnu reč niste rekli. Nerio ti si me razočarao sa ovim stvarima. Ti si se odrkao nje zbog trandže, a majke zbog nje, to su stvari katastrofalne. Ovo je za tebe, a za Situ je za situ. Ja ti želim da sa majkom izgladiš odnose, majka je majka - naveo je Mića i dodao:

- Ja bih tebi Hana čestitao da si ušla ovde i rekla: "Ovaj ovde koji se mazi sa Radom je otac mog deteta, a nije tako fini, uradio je to to i to", rekao bih veliko bravo! A ti si šest meseci zajedno sa njim - rekao je Mića.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: R.L.

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