Brutalan udar na Lepog Miću: Janjuš ga unakazio zbog sukoba sa Anđelom, Luka ga optužio da od Grofice uzima pare da bi branio Aneli! (VIDEO)

Haos ne prestaje!

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Izbor potrčka" dao je reč Marku Janjuševiću Janjušu da prokomentariše današnju podelu budžeta Lepog Miće.

- On je gradio svoj rijalit i imao stav, a danas je u danu srušo svoj autoritet. Ja sam Anđelu govorio u sedmoj sezoni ono što sam rekao i kad sam ovde ušao, a to je da ne mislim da je to pravi i da je on iskren, a to se i ispostavilo. Mića je govorio da sam ja ljubomoran i sujetan na njihovu vezu, da sam ljubomoran na Anđela. Šta se danas ispostavilo? Sve vreme je mislio da je Anđelo folirant. On je bio tvoj najbolji prijatelj ovde. Ti si Aniti dao srednji budžet ne jer je gotiviš nego jer si Anđela krenu da ponižavaš - govorio je Janjuš.

- Šta je bilo u sedmici između vas dvojice? Vi ste moji neprijatelji i udružili ste se - dodao je Mića.

- Ti i ja smo bili prijatelji, ali Janjuš i ja nismo - rekao je Anđelo.

- Pusti mene kad si rekao da je ovaj čovek folirant i da je sve radio lažno, a pričao si da je to tvoj sin - nastavio je Janjuš.

- Ja sam razočaran. On An eli brani samo zarad rijalitija. Njega Nerio nikad nije uvredio. Izgleda da je Grofica dala samo jednu kovertu, a ne dve jer nije znala da će Nerio da uđe. Ako je sedeo sa Groficom sve je priznao. Da li je Filipu nekad rekao da mune treba Aneli? Ne. Aneli je rekao milion puta. Danas se sve svelo da to tako izgleda - pričao je Luka.

Autor: A. Nikolić