Haos ne prestaje: Anita pokušala da zaštiti Lepog Miću, Matora i Anđelo udružili snage protiv njih! (VIDEO)

Ne smiruju se!

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Izbor potrčka" dao je reč Aniti Stanojlović da prokomentariše današnju podelu budžeta Lepog Miće, kao i njegov sukob sa Anđelom Rankovićem.

- Mislim da je Mića skapirao kako Anđelo funkcioniše i da je u svakom odnosu bio blizak zbog podrške. Ja sam imala sliku napolju da vidim šta Anđelo radi, a Mići je nakon devet meseci jasno da je Anđelo borac za plasman. Mislim da Mića nema lepo mišljenje o Anđelu jer ga je Đedović zastupao i pričao da on treba da pobedi. Mislim da se ne gotive i da se ne vole, a da je Mića iskreno podržava naš odnos dok je sve bilo bajno i sjajno, a kad je video šta se dešava i kad sam mu ispričala šta se desilo... Mića nije stao ni na jednu stranu i ja sam se tu uvredila. Ja sam bila iskrena, a neko drugi je pokazao da me je ostavio zbog honorara - govorila je Anita.

- Aniti ovo odgovara i zato tako priča, a samo se setite kakve su svađe imali Mića, Anita i Luka. U šestici su više Ivan i Miljan Vračević bili uz Anitu, a ovo što sad rade je lažno. Sve što je Mića rekao za Anđela sam pričala ja, a sad samo čekam da se svi otvorite. Što Mića nije podržao Luku i tebe nego je rekao da si luda? - dodala je Matora.

- Anita se u poslednje vreme ponaša mnogo bolje - rekao je Mića.

- Pre nego što su ušli u vezu on je rekao Luki: "Ideš u deveti krug pakla" - umešao se Anđelo.

Autor: A. Nikolić